Los ciclistas claman a la DGT que dé un giro a la normativa para que les proteja

Dos millones de personas salen a montar en sus bicis en las carreteras españolas cada día, según el último Barómetro de la Bicicleta, recuerda a ABCManuel Martín, director técnico de ConBici. Muchas de ellas escogen las primeras horas de las jornadas del fin de semana, precisamente por su disponibilidad del tiempo de ocio. Y el esparcimiento queda truncado cuando chocan con otro tipo de usuarios de las vías, imprudentes, inexpertos al volante, o lo peor, alcoholizados que vuelven de una noche de fiesta, y el resultado es un cóctel molotov para el ciclista, en desprotección absoluta.

En los últimos diez días cinco ciclistas han muerto en bici embestidos por un turismo en las vías nacionales. En 2016, fueron 33. En lo que va de año, 19 ciclistas han perdido la vida en la carretera, 4 más que por estas fechas del año anterior, según el balance de siniestralidad de este colectivo facilitado por la Dirección General del Tráfico (DGT).

«No son casos aislados»

Estas últimas dos semanas se han sucedido los golpes para el colectivo. Hace ocho días, dos ciclistas perdían la vida (un tercero lo hizo cuatro días después) y otros tres resultaban heridos arrollados en la N-332 a su paso por Oliva por una conductora que triplicaba el máximo de alcohol permitido y dio positivo por cocaína. Hace dos semanas, falleció a sus 37 años Michele Scarponi, ganador del Giro de Italia en 2011. Y la semana pasada, el británico Chris Froome, vigente campeón del Tour de Francia, era atropellado cerca de su residencia en Mónaco mientras entrenaba. El corredor salió ileso, aunque su bici terminó destrozada. «He sido atropellado a propósito por un conductor impaciente», señaló. Prueba de que la impericia al volante no es cosa de España y que los atropellos de ciclistas «no son casos aislados», señala a este periódico José Javier Sánchez, del equipo Pizzería Española. Una promesa firme del ciclismo nacional que a sus 18 años vive su primera temporada como sub-23.

«El mayor problema es la imprudencia de muchos conductores. En un accidente siempre pierden los ciclistas», lamenta Sánchez. «Por desgracia, los vehículos son un peligro para nosotros. Hay demasiadas víctimas, muchos muertos. Esto no puede seguir así», asegura al respecto Luis Ángel Maté, corredor profesional del equipo Cofidis, que a sus 33 años es uno de los deportistas españoles con más kilómetros de bici en sus piernas.

Esta problemática afecta sobremanera a los ciclistas profesionales, que salen a entrenar cada día. «He tenido muchos sustos. Amagos de atropellos, mucha gente que me insulta solo por ir con la bici. He pasado mucho miedo y estado varias veces a punto de tener accidentes graves», confiesa Maté. «Al final terminas saliendo intranquilo, sabiendo que estás expuesto a que te pase cualquier cosa», refiere, por su parte, Sánchez.

La vulnerabilidad de los ciclistas en carretera se achaca a diversos factores, como «la diferencia de velocidad entre los vehículos motorizados y las bicis, las distracciones al volante o los altos índices de alcohol o estupefacientes de los conductores», reseña el director técnico de ConBici, la coordinadora en defensa de la bicicleta. «También influyen los adelantamientos en los que los turismos no respetan la distancia de seguridad con el ciclista», agrega.

Sin embargo, no se trata de un problema exclusivo de ciclistas profesionales. Para muchos españoles, la bicicleta es muchas veces su medio de transporte. Y se enfrentan al asfalto en igual condición de inferioridad. Es el caso de Germán Monge, de Madrid, que en junio de 2016 sufrió un atropello de casa al trabajo. «Iba por el carril bici y llegué a un paso de cebra. Venía un coche, pero frenó, me dejó pasar y cuando fui a arrancar, el conductor aceleró de repente, me arrolló y caí. Afortunadamente, no me pasó nada, aunque tuve que llevar la bici al taller», cuenta.

No obstante, Germán es de los que reconocen que los ciclistas no están siempre exentos de culpa. «Hay gente que sale con la bici y no conoce las normas. Es frecuente encontrarte en carretera a dos ciclistas en paralelo circulando por un carril de vehículos, como también lo es ver a conductores que no respetan el metro y medio de distancia de seguridad. Un simple roce con la bici puede causar una muerte», afirma.

Los ciclistas piden a la DGT que dé un giro a la normativa actual y aborde, además, una laguna legal contra la que llevan clamando desde hace tiempo. La personaliza Anna González, mujer de un ciclista muerto en 2013 por un camionero que se dio a la fuga. González entregó más de 200.000 firmas en el Congreso para oficializar la petición.

La norma no les protege

El error está en la propia legislación. La reforma del Código Penal de 2015 permite que un conductor que atropella a un ciclista se dé a la fuga si éste fallece. «Es muy cruel para la familia que no se castigue a un homicida que ha huido y dejado en la cuneta a una persona a la que acaba de atropellar», opina Martín. «La ley no es suficientemente dura con los infractores (y asesinos). Tiene que cambiar para proteger a los más débiles», expone Maté. «Estamos desprotegidos y es inexplicable», estima Sánchez. El mundo del ciclismo coincide en la raíz del conflicto: «La educación vial en España es nula», añade.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, adelantó el pasado jueves en el Parlamento que quiere atajar la sangría de ciclistas atropellados, y por ello, recibirá las propuestas de asociaciones representantes del colectivo en el Comité de Seguridad Vial que se celebra mañana. La DGT ultima un plan especial y urgente de medidas que incluyen endurecer el castigo para conductores reincidentes en el consumo de alcohol y drogas, aunque se ha comprometido a abordar el resto de urgencias de los ciclistas.