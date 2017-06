Una chica mexicana de 15 aÃ±os queda libre de cargos despuÃ©s de matar al hombre que la violÃ³

Itzel vive en la Ciudad de México y tiene 15 años. Hace casi un mes, el día 1 de junio, un tipo llamado Miguel Ángel Pérez Alvarado, le puso un cuchillo en el cuello cuando salía de una estación de metro, la amenazó de muerte y abusó de ella sexualmente durante más de dos horas. En un momento de forcejeo, Itzel le arrebató el cuchillo y accidentalmente, según su relato, el afilado metal se incrustó en el pecho del violador, quien inmediatamente huyó de la escena del crimen y apareció muerto a las pocas horas.

Entre sollozos y con las ropas rasgadas, Itzel les contó a los policías el repulsivo asalto del que había sido víctima y les ayudó a identificar a su agresor. «Me llevaron al tipo y parecía medio desmayado. No creí que estuviera muerto, me enteré dos días después», relata la joven que a los pocos días fue acusada de homicidio por la Procuraduría.

Así, La policía daba carpetazo al delito de violación, porque el agresor estaba muerto, y abría una investigación contra Itzel por asesinato.

La surrealista situación fue contada por la adolescente en un vídeo que alcanza más de 70.000 reproducciones, un relato de cinco minutos con el que finalmente ha logrado que las redes sociales mexicanas se indignaran ante la aberrante actuación de la policía. Y gracias a ese vídeo, Itzel ha conseguido lo que no obtuvo por medio de la justicia: que le exoneraran de toda culpa debido a que el asesinato se produjo en legítima defensa.

Determina PGJ que adolescente atacada sexualmente queda libre de toda responsabilidad de la muerte de su agresor https://t.co/tYVy0znwY3 — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) June 28, 2017

Hoy miércoles 28 de junio, termina la segunda pesadilla a la que se ha tenido que enfrentar Itzel tras la violación. En cambio, la primera trágicamente forma ya parte de un pasado difícil de olvidar.

«Desde ese día no he podido salir normal. Sólo he ido con mis papas a asociaciones y consultas que revisen las marcas. He estado encerrada en mi casa prácticamente 28 días», cuenta en los minutos finales del vídeo en los que asegura que lo único que desea es poder recuperar su vida tal y cómo era antes.

Desde que se produjeron los hechos, la madre de Itzel ha asegurado a varios medios que han sido amenazados y atacados por miembros de la policía de investigación de la Procuraduría. De acuerdo con su abogada, la familia ha recibido llamadas amenazantes de personas cercanas a Miguel Ángel Pérez, el agresor de la joven.

Hemos recibido ataques y amenazas de la @PGJDF_CDMX, no entendemos la saña en contra de mi hija: mamá de Itzel. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 27, 2017

El caso de Itzel vuelve a generar miedo y desconfianza de los ciudadanos de la capital en las autoridades.

En cierta medida, el trato que ha recibido una mujer víctima de un asalto en la Ciudad de México, recuerda a la situación ocurrida hace algo más de un mes con Lesvy Osorio, una joven de 22 años que apareció asesinada y sobre la que en un comentario la Fiscalía emitió comentarios no relacionados con el caso como: «era alcohólica y mala estudiante» o «se había ido de casa y vivía en concubinato con su novio», lo que también descencadenó protestas y una rectificación de las autoridades.