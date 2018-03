Castilla-La Mancha prescinde de la ginecóloga sin título homologado Después de trabajar tres meses en una consulta abierta para ella en un centro de salud de Puertollano ha decidido no continuar con el contrato, tras la polémica desatada

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido prescindir de la ginecóloga argentina sin título homologado a la que contrató para dirigir una consulta en un centro de salud de Puertollano. Una polémica contratación que no contó con el informe favorable del jefe de servicio del Hospital Santa Bárbara de Puertollano, como así desveló ABC en su edición del pasado dís 22 de enero.

La doctora Kechichian dejó de trabajar el viernes 9 de marzo, según han asegurado a ABC fuentes solventes, y la consulta que se había abierto para ella ha dejado de funcionar. Estas fuentes indican que el contrato de un año que se le realizó a esta ginecóloga estaba condicionado a un periodo de pruebas de tres meses. Una vez finalizado este periodo, no se ha continuado con el contrato.

La Consejería de Salud del Gobierno castellanomanchego, presidido por el socialista Emiliano García-Page, justifica esta decisión en que «se ha incorporado uno con la titulación homologada y esta incorporación es uno de los supuestos contemplados para la resolución de los contratos en la instrucción de contratación de 2008».

«Graves deficiencias»

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que la nueva incorporación no viene a sustituir a la doctora argentina, sino que se un contrato nuevo. No es la misma plaza porque se encuentra trabajando en el centro hospitalario y no en el centro de salud donde hasta la fecha pasaba consulta la doctora Kechichian.

Desde que saltó la polémica de esta contratación, a la que se opuso el jefe de servicio alegando las graves deficiencias de esta doctora para atender a los pacientes, el Servicio de Salud se negó a admitir estas deficiencias y justificó su trabajo en que solo realizaba «labores complementarias».

Tanto el Ministerio de Sanidad como el Colegio Oficial de Médicos habían advertido de que no se podía ejercer la medicina sin tener el título homologado. Una circunstancias que también se viene produciendo en Andalucía.

Sin embargo, un mes después de la polémica, el Gobierno socialista ha decidido prescindir de sus servicios.