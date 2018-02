Castilla-La Mancha no apartará a los médicos sin títulos homologados El PP advierte al consejero de Sanidad de que su actitud «raya en lo delitcivo y en la prevaricación»

Paloma Cervilla

Seguir Madrid 12/02/2018 20:56h Actualizado: 13/02/2018 08:57h

El Gobierno regional de Castilla-LaMancha, al frente del cual se encuentra el socialista Emiliano García Page, no está dispuesto a apartar de su trabajo a los ginecólogos extracomunitarios, sin la especialidad homologada, que están asistiendo a pacientes en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano. La denuncia ante el juzgado de guardia de esta localidad del jefe de servicio de Ginecología del centro hospitalario, Agustín Luque, advirtiendo de la deficiente asistencia sanitaria que se está produciendo, no es motivo suficiente para retirar a este personal de sus funciones.

El consejero de Salud del Ejecutivo castellanomanchego, Jesús Fernández, reaccionó con esta negativa a la entrevista publicada ayer por ABC con el doctor Luque. El facultativo recordaba que se le ha montado una consulta de Ginecología a una médico argentina con la especialidad sin homologar y sin saber hacer ecografías. El jefe del servicio informó en contra de su contratación, pero ni el gerente del hospital ni los responsables del Sescam (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), lo tuvieron en cuenta. Ello le obligó a ir aljuzgado de guardia a denunciar esta situación, renunciando «a cualquier responsabilidad de lo que pueda ocurrir durante esta consulta».

Investigación

Fernández, según informó Efe, ha rechazado apartar a estos profesionales sin la especialidad homologada, aunque ha asegurado que, en «caso de que algún profesional o grupo entendemos que comete alguna acción que no está de acuerdo a la norma, la praxis, que no tenga duda, ni el doctor Luque, ni nadie, que llevaremos a cabo la investigación oportuna». A pesar de contar con el informe en contra del jefe del servicio de Ginecología y de la denuncia ante el juzgado de guardia, el responsable sanitario de esta Comunidad asegura que «no es el caso en este momento» de investigar la denuncia, «si bien estamos abiertos a hacer las pesquisas y las auditorías que fueran necesarias».

El titular de Sanidad asegura que en su consejería «lo que hacen es intentar dar la mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos», ya que lo que más les preocupa es «exclusivamente la correcta atención» a los mismos. A continuación, arremete contra el jefe de servicio que ha denunciado el caso, afirmando que en su departamento se escuchan a todas las voces, «en este caso hay dos tercios de los médicos del Hospital de Puertollano que dicen que estos profesionales están trabajando muy bien», ya que «no generan ningún conflicto». En este sentido, pidió que se dejen de hacer «discursos que pueden tener otro tinte», porque estos profesionales quieren «que se deje de alarmar a la gente».

«Irresponsabilidad»

Las declaraciones del máximo responsable de la sanidad en esta comunidad fueron respondidos por el Partido Popular. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, advirtió a Jesús Fernández de que su negativa a retirar de sus funciones a los médicos sin la especialidad homologada «raya en lo delictivo y en la prevaricación. Han perdido los papeles y la situación es insostenible», señaló a ABC.

El diputado autonómico afirmó que la respuesta del Gobierno regional a este escándalo es «una irresponsabilidad, porque el consejero tiene datos suficientes para saber que «es contrario a la legalidad». Cañizares hacia referencia a los informes delMinisterio de Sanidad y del Colegio Oficial de Médicos, que alertaban sobre la imposibilidad de ejercer sin la especialidad homologada en España.

Cañizares retó también al presidente regional a aclarar si existe una situación similar, de médicos extracomunitarios sin la especialidad homologada, en el hospital de Tomelloso. Finalmente, lamentó la «frivolidad» con la que el presidente se está comportando ante este «escándalo».