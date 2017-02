Cardenal Amigo: «El hijo no puede ser un rehén de los caprichos de sus padres»

El cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, manifestó este jueves su oposición a la maternidad subrogada, al recordar que todo lo que atañe a la vida es «intocable». Así respondió el prelado al debate abierto por PP y Ciudadanos ante la posibilidad de aprobar una normativa que evite que las parejas españolas tengan que viajar al extranjero para poder tener un hijo a través de un vientre de alquiler. Actualmente esta práctica es legal en muchos países del mundo, como EE.UU., Holanda, Rusia, India o Reino Unido. En un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía, el cardenal Amigo aseguró que «el hijo no puede ser un rehén de los caprichos de sus padres».

No es la primera vez que la Iglesia manifiesta su rechazo a esta práctica. El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, aseguró que el magisterio del Papa Francisco «habla de hacer la gran casa de la familia humana, en la que todos tenemos derecho a estar». «Luego no le quitemos el derecho a un ser humano de tener la casa original que Dios le ha dado, no vivamos en alquiler», aseguró Osoro, durante la presentación la semana pasada del libro «Cómo aplicar “Amoris laetitia”», del cardenal Lluís Martínez Sistach.

En esa ocación, el prelado catalán añadió que se trata de «un tema muy delicado» sobre el que hay que «ir con mucho cuidado». «En los temas de bioética hay que tener mucha competencia para hablar. Hay que dominar el aspecto moral y ético», advirtió el arzobispo emérito de Barcelona.

Arropado por el presidente del Senado, Pío García Escudero, y la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el cardenal Amigo fue este jueves muy escueto sobre esta cuestión que plantea muchos dilemas éticos. Algunas asociaciones provida han recordado los numerosos conflictos jurídicos que puede plantear la legalización de la maternidad subrogada.

Profesionales por la Ética advierte en un informe que hasta «seis personas podrían llegar a reclamar la paternidad de un bebé nacido de un vientre de alquiler: la madre genética o biológica (donante de óvulos), la madre gestante (el vientre de alquiler), la mujer que ha encargado el bebé, el padre genético (donante del esperma), el marido o pareja de la madre gestante (que tiene la presunción de paternidad) y el hombre que ha encargado el bebé». En su Congreso Nacional el propio Partido Popular obvió tomar una posición al respecto hasta que un Comité de expertos se pronuncie.

Presentado por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, como «una de las personalidades más relevantes de la Iglesia católica», el cardenal Amigo defendió la permanencia de la monarquía en España. «¡Que Dios salve al Rey!», zanjó, al ser preguntado si es una institución anacrónica.