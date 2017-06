Capturado uno de los dos linces extraviados tras la evacuaciÃ³n por el incendio de DoÃ±anaÂ 

Los técnicos del Organismo Autónomo Parques Nacionales en el centro de cría en cautividad del lince ibérico en el Acebuche (Huelva) han capturado ya a Aura, uno de los dos linces que se escaparon tras la evacuación del centro, el domingo, con motivo del incendio que ha afectado al espacio natural de Doñana.

Estos técnicos, junto a personal del programa Life Iberlince de Andalucía, instalaron varias jaulas-trampa para localizar a los dos linces que faltaban, y esta mañana Aura, una hembra adulta de 13 años, fue vista en los alrededores del centro de visitantes donde pudo ser capturada.

La hembra de lince se encuentra en buen estado, aunque se seguirá su evolución durante los próximos días, y ya se encuentra en su recinto en el centro de cría, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.

El lince que falta por hallar es un adulto del que ya se han encontrado varios rastros. Estos dos ejemplares forman parte del grupo de trece que no pudieron ser evacuados el domingo cuando se activó el desalojo de las instalaciones y a los que se dejó abiertas las jaulas para que pudiesen escapar en caso de que el fuego o el humo llegara a afectarles. Once de ellos fueron localizados el lunes por la mañana, presentando «a simple vista, buen estado», si bien se les va a realizar un seguimiento por cámaras por si pudieran tener algún problema grave que no haya sido detectado en un primer momento.

En el centro había 14 ejemplares más que si fueron desalojados, nueve adultos y cinco crías, que fueron realojados temporalmente en Matalascañas (Huelva), y que volvieron el lunes por la mañana a sus instalaciones junto con el personal.