A veces afirmaciones, como la de una mujer británica que padece cáncer de ovarios, Fi Munro, hacen que se reflexione sobre la propia vida. «Tengo 31 años y me estoy muriendo, pero no cambiaría mi cáncer por tener una vida más larga», dijo al Daily Record.

Esta joven, que lleva casada dos años, hace unos meses le diagnosticaron cáncer de ovarios en el Estadio 4. No obstante, este hecho lo considera una oportunidad para aprovechar lo máximo posible el tiempo. «El cáncer me ha enseñado sobre la vida que no se hay que vivir muchos años, sino hay que vivirlos bien», sentenció.

Además, añadió que:«si hubiera elegido vivir más tiempo y no tener cáncer, no tendría la visión que ahora tengo, entonces yo no lo escogería. Creo que preferiría tener mi diagnóstico de cáncer y haber cambiado mi vida».

Este razonamiento es consecuencia de cómo ella cree que vivía los momentos. «Yo antes perdía la vida y nunca la hubiera apreciado si no hubiera sido por el cáncer», sostiene. «Así que el cáncer ha sido, sin duda, un regalo, y si el cambio es el tiempo, entonces estoy dispuesto a aceptar ese regalo», finaliza.