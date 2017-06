Canarias confirma que al menos seis ancianos viven en los hospitales

El Gobierno de Canarias confirmó ayer que al menos seis ancianos viven en los centros hospitalarios de la isla. Se trata de pacientes que, por falta de familiares o de dinero para poder pagarse un centro privado, viven enclaustrados en los hospitales.

La mayoría llegaron a estos centros médicos después de haber ingresado por una urgencia y se quedaron allí. El último consejero de Sanidad que ofreció una cifra fue Jesús Morera, del PSOE. Este neurocirujano apuntó que hasta febrero de 2016, un total de 94 ancianos permanecían hospitalizados después de haber sido dados de alta. Por su parte, la Consejería de Sanidad de Canarias solo confirmó que al menos hay seis hospitalizados: dos ancianos permanecían ingresados en el hospital Insular, dos en el Doctor Negrín, ambos en Gran Canaria, y dos en el Hospital Universitario de Canarias (Tenerife).

Los pacientes no pueden valerse por sí mismos y no tienen familiares. En los hospitales, al menos, cuentan con cierta cobertura social, alimentación, higiene y cuidado asistencial. Se trata de casos pendientes de una decisión judicial para determinar si son trasladados a una residencia. De momento, solo uno de ellos tiene asignada una plaza en un centro pero aún no ha sido trasladado.

Sanidad indica que son «situaciones de dependencia sobrevenida» es decir, entran en esta espiral de abandono administrativo tras un ingreso anterior. Los facultativos defienden que los ancianos, en «cualquiera de los casos», son atendidos «hasta que se solventa su situación», porque una cosa es un problema administrativo y otro es dejarlos a la deriva sanitaria.

La consejería, por su parte, rechazó aportar más detalles sobre situaciones particulares, ya que la ley prohíbe difundir esos datos.

El problema de los pacientes que siguen ocupando plazas hospitalarias a pesar de haber recibido el alta no es nuevo, sino que se produce de forma recurrente y en varias regiones. El exconsejero socialista precisó que de los 94 ancianos que residían en los hospitales, 56 estaban en Tenerife, 21 en Gran Canaria, seis en Lanzarote, cinco en Fuerteventura, cuatro en La Palma y dos en La Gomera.

En la legislatura anterior, el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero (CC), llegó a hablar de hasta 400 personas con el alta, ocupando plazas hospitalarias por diferentes motivos. Una cifra que posteriormente fue matizada y rebajada.

Saturación del sistema

La noticia se conoció a través de varios trabajadores del Hospital Insular de Gran Canaria, que aseguraron que la sala en la que permanecen los ancianos tiene capacidad para diez enfermos más y que tan solo están atendidos por un enfermero y un auxiliar. Como ejemplo de la saturación del sistema público en las islas, el 10% de la población canaria se encuentra en fase de espera para ser atendida.

En Tenerife hay 400 personas en listas de espera para plazas en centros de dependencia. El caso de Gran Canaria es aún peor, ya que hay 1.700 personas en la misma situación.