El camionero que causó el accidente en el que murieron 5 personas en Murcia: «Doy mi vida por la de ellos»

Fue el pasado nueve de octubre.Al menos cinco fallecidos y diez heridos de diversa consideraciónvarios kilómetros de retenciones por un accidente múltiple ocurrido en la autovía A-7, dirección Murcia, a la altura de la estación de servicio La Paz, en Sangonera la Seca.

Hipólito A. P., conocido como «El Punchas», es el camionero que provocó esta tragedia. Durante unos segundos permaneció en la cabina en estado de shock. «Cuando fui a bajar me caí desde arriba y me llené de gasoil. Vi los coches aplastados, pero no quise fijarme. Al cabo de un rato oí a alguien decir: 'Vamos a ver lo que hay ahí dentro', y ya me imaginé que había fallecidos. Fue el guardia civil que redactaba el atestado quien más tarde me dijo que había cinco muertos», ha comentado a La Verdad.

«Aún hoy no dejo de repetirme lo mismo, que por qué razón no me tocó a mí, que por qué no me quedé yo allí y no esas personas. Si pudiera echar marcha atrás no dudaría un segundo: daría mi vida por cualquiera de la de ellos», ha explicado.

Se sometió a los test de alcohol y drogas. «Dije que no había tomado nada». Dio cero en la prueba de alcoholemia, pero el detector de cocaína desveló un consumo reciente. «No soy un drogadicto; no tomo drogas. Nunca lo he hecho. Pero el sábado antes, estando de fiesta, un amigo se encendió un cigarro impregnado en cocaína y le di unas cuantas caladas. Juro que después no volví a consumir nada».

El camionero se dirige a las familias de los fallecidos y a los heridos. «Me gustaría decirles que fue un accidente. Que yo no quise que ocurriera eso. Que no soy un asesino».