El calor sofocante se queda toda la semana

El primer episodio decalor sofocante del año, que comenzó el pasado sábado, se prolongará al menos durante toda esta semana porque la estabilidad atmosférica y la insolación traerán temperaturas más propias de julio y agosto, con los termómetros por encima de los 40ºC por el día en zonas de los valles del Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo y el Ebro, y noches tropicales de más de 20 grados en gran parte de la mitad sur peninsular y el Ebro.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha señalado que este episodio no puede calificarse aún como ola de calor porque para que se dé ésta debe haber temperaturas extremas, que afecte a al menos un 10% del territorio y que dure más de tres días. «De momento, no se cumple el segundo parámetro», añadió. No obstante, Del Campo indicó que «hasta el miércoles no podemos hablar de ola de calor», pero la Aemet estudiará la situación desde entonces porque a partir de ese día «las temperaturas subirán un poco más».

En cualquier caso, indicó que esta semana habrá temperaturas bastante altas para la época del año, como ocurrió ayer, domingo, cuando las máximas estuvieron entre siete y 11 grados por encima de lo normal en prácticamente todo el interior peninsular y las mínimas de la pasada madrugada sobrepasaron entre cinco y 10 grados lo habitual. «Es como un adelanto del pleno verano, que llegará el miércoles día 21», apostilló. Además, este domingo se rebasaron los 40ºC primera vez en lo que va de año, con 41,2ºC en Andújar (Jaén), y 41,0ºC en Montoro (Córdoba). Y en la pasada madrugada hubo noches tropicales en zonas de 23 provincias y una ciudad autónoma: Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Girona, Granada, Huelva, Jaén, Las Palmas, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza.

Del Campo comentó que esta semana se mantendrá la situación meteorológica estable en la península, si bien añadió que «puede haber alguna nube de evolución con alguna tormenta dispersa», y los avisos por temperaturas altas seguirán en muchas zonas del interior, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, el interior de Cataluña y el Valle del Ebro. Subrayó que los termómetros repuntarán un poco el miércoles, especialmente en el centro y el este de la península. Para ese día, se pueden superar los 40ºC en Ciudad Real, Toledo y Zaragoza; Córdoba tendría 41 grados el jueves y el viernes, y Sevilla llegaría a 40 el viernes. C

Con vistas al fin de semana, Del Campo comentó que aún es pronto para hacer una predicción meteorológica, aunque recalcó que, en principio, las temperaturas serían parecidas, y añadió que a comienzos de la próxima semana podrían descender.«Lo que podemos garantizar es que esta semana habrá temperaturas altas tanto de día como de noche», dijo.

Por otro lado, este martes continuarán las temperaturas significativamente altas en el interior peninsular y en Baleares, y no se descarta alguna tormenta puntualmente fuerte en el interior del extremo noroeste peninsular. Los termómetros irán en ascenso en el norte de Galicia y el área cantábrica, lo que será localmente notable en el Cantábrico oriental, Navarra y el alto Ebro, y en descenso en el golfo de Cádiz.

Entre las capitales de provincia, se esperan 40ºC en Córdoba y Granada, 39 en Badajoz y Toledo, y 38 en Cáceres, Ciudad Real y Jaén. El miércoles seguirán las temperaturas altas en el interior de la península y el archipiélago balear, y ascenderán en los tercios este y noreste de la península. Es probable que ese día se alcancen 35 grados en el valle del Duero, entre 36 y 38 en el interior de la mitad sur y losvalles del noreste peninsular, y 40 en puntos de los valles del Ebro y del Guadalquivir. El jueves bajarán las temperaturas en el tercio norte peninsular, lo que será notable en el Cantábrico oriental, Navarra y el alto Ebro, y subirán en el oeste de Andalucía, aunque seguirán elevadas en el interior peninsular y en Baleares.

En cuanto al viernes y el sábado, las temperaturas podrían ascender en la mitad noroeste peninsular y en Canarias, y descender en el área mediterránea, si bien seguirán los valores muy por encima de los normales para la época del año en la península y Baleares, salvo el norte de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y la zona levantina peninsular, donde se acercarán a los habituales. Y el domingo lo más probable es que persista la situación estable en la mayor parte del país y las temperaturas experimenten un descenso gradual en buena parte de la península, aunque continuarán con valores por encima de los normales en muchas zonas.