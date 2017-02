Se buscan mujeres de limpieza: «Solo de nacionalidad italiana»

¿Extranjeros para la limpieza? No, gracias. Una empresa de la ciudad de Porcia, en la región Friuli-Venecia Julia, ha llenado la ciudad de carteles solicitando dos mujeres para la limpieza, con una particularidad: En el anuncio se especifica que deben tener la nacionalidad italiana. No es una excepción. ¿El motivo? Lo explica la sociedad «Arte pulizia e servizi» que contrata personal de limpieza: «Una empresa de Porcia nos ha pedido expresamente que no quiere inmigrantes, especialmente extracomunitarios, porque no tienen experiencia y en su opinión no trabajan bien».

Cartel con la oferta de trabajo

En el anuncio se exige que tengan experiencia y referencias de trabajo, con horario de 6 a 9 de la mañana, 6 días a la semana, con edad superior a los 40 años, con medio de locomoción, además de seriedad y disponibilidad. Estas son condiciones que cabe considerar normales, pero el primer requisito es muy claro y llamativo: «nacionalidad italiana». Es una condición que ya está creando polémica, aunque a muchos parece que no les sorprende, porque de hecho es norma común en otras empresas: «La misma petición nos llega de otros clientes que no desean contratar personas que no sean italianas», precisa «Arte pulizia e servizi».

El trabajo en cuestión está entre los más solicitados: se trata de limpieza de oficinas y ambientes internos en las primeras horas de la mañana. Es una ocupación que a menudo la desarrollan en Italia extracomunitarios, porque en muchos casos están más dispuestos que los italianos a realizar sacrificios y horarios que se consideran incómodos.