Blázquez asegura que el prior del Valle de los Caídos «no se puede negar» a hacer lo que dice «la autoridad legítima» Afirma que es «sensible» al dolor de la familia de Gabriel pero la prisión permanente revisable es «una cuestión política»

Laura Daniele

@laurasdaniele Seguir Madrid Actualizado: 16/03/2018 12:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Podemos y el PSOE, en guerra por liderar la Memoria Histórica

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, explicó este viernes que el prior del Valle de los Caídos «no se puede negar» a hacer «lo que dice la autoridad legítima».

«Si la autoridad legítima le dice al abad tenemos estos restos, el abad no se puede negar a poner ni a quitar», aseguró el cardenal en respuesta a los periodistas, tras su intervención en el Fórum Nueva Economía para presentar la Semana Santa de Valladolid.

Así se manifestó el prelado después de que el prior, Santiago Cantera, haya decidido no acudir el pasado lunes a la Comisión de Justicia del Senado para responder sobre su negativa a aceptar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la resolución de la sentencia que autoriza el acceso a la capilla de Santo Sepulcro para exhumar a dos de las víctimas reclamadas por sus familiares. El prior, que no estaba obligado a comparecer al no tratarse de una comisión de investigación, proponía a los senadores que le visitasen en el monasterio para poder responder a todas preguntas.

En una carta enviada a la comisión de la Cámara Alta para justificar su ausencia, Cantera explica que «la Comunidad Benedictina reconoce los derechos de los familiares que solicitan exhumar los restos de sus antepasados para trasladarlos a otro cementerio, pero a la par desea que se garanticen los derechos de los familiares del resto de los allí enterrados».

El cardenal arzobispo de Valladolid explicó ayer que en este conflicto «hay dos instituciones que confluyen: Patrimonio Nacional y la comunidad monástica de los Benedictinos». «Los monjes tienen las competencias del culto, van a la capilla a rezar, mientras que Patrimonio tiene otras competencias y es el responsable de ese espacio», aseguró el cardenal, quien recordó que la Cruz «es siempre un símbolo de pacificación».

«Una cuestión política»

Sobre la decisión del Congreso de los Diputados de mantener la vía abierta a la derogación de la prisión permanente revisable, monseñor Blázquez aseguró que no tiene un criterio al respecto.

Después de manifestar su solidaridad y cercanía a la familia del pequeño Gabriel, el prelado subrayó que la prisión permanente revisable «es una cuestión que discuten los políticos». «Somos sensibles a este tipo de acontecimientos que a todos nos hieren. Comprendo que la sociedad tiene que defenderse eficazmente, ahora de qué forma puede hacerlo, yo no lo sé», apuntó.