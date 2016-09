Bebe, Alejandro Sanz y Manuel Carrasco, juntos para sensibilizar sobre el autismo

«Respirar de esta falta de ti». Esta frase, que forma parte de una de los últimos éxitos de Bebe, consiguió que Carla, una niña con autismo de 7 años, se emocionara al escucharla mientras iba en el coche con su madre y con su hermana melliza, Daniela. Al observar a su hija sonreír, Carolina Marín tuvo una idea.

Esta madre coraje de 35 años decidió hace ya más de un año utilizar las redes sociales para convertirse en la voz del autismo. Desde entonces, ha lanzado tres campañas, cada cual más ambiciosa, para reclamar más «recursos para atender adecuadamente a los niños con autismo en los colegios públicos».

En la tercera edición, en el mes de abril, Marín se marcó un objetivo que a priori parecía difícil. Lograr el apoyo explícito de los principales líderes políticos, embarcados entonces en plena precampaña electoral.Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera no dudaron: «Yo soy su voz, yo he firmado». Superado el reto Marín pensó que en la cuarta edición, los protagonistas no serían políticos. Había llegado el turno de artistas de renombre internacional.

«Cuenta conmigo»

Cuando la madre de Carla y Daniela contactó con Bebe para proponerle su participación no hubo dudas: «Me he emocionado mucho con tus campañas anteriores, cuenta conmigo para lo que haga falta», dijo la artista. El siguiente paso fue grabar un videoclip con la canción de Bebe y la historia de Carolina: «Hay noches que me acuesto odiando la palabra autismo. Sueño que mi hija me va a despertar diciendo "buenos días, Mam" , pero cuando me despierto no es así, y comienza mi lucha. Por eso yo siempre voy a ser la voz de mi hija. Yo soy su voy y yo he firmado. Esta es mi historia».

La guinda a esta campaña la han puesto Alejandro Sanz y Manuel Carrasco. «Hola Carla, Daniela, os mando un besito muy fuerte, os quiero mucho», dice a cámara Alejandro Sanz al comienzo del videoclip. «Carla, Daniela, os mando besitos, a ver si nos vemos pronto», añade Carrasco.

El videoclip finaliza con Carla en brazos de su madre sonriendo feliz al ritmo de la música de Bebe. Un éxito más para una madre capaz de todo para concienciar sobre el autismo.