Beatriz Martín: «Es necesario generar modelos de ocio alternativos para los jóvenes» La nueva directora general de la FAD habla para ABC

Una semana en el cargo le han valido a Beatriz Martín para aventurar el magno reto que le espera. El relevo en la dirección general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) se produce tras 25 años y esta mujer, que se define como «tecnooptimista», confía en dar aires nuevos a la institución, con un mensaje aún más directo, «transparente» y apegado a las formas de comunicarse de los jóvenes, como las redes sociales. Estrena puesto con una entrevista a ABC, en la que no oculta su preocupación por ciertas realidades que nos rodean, como el repunte del consumo de alcohol y la violencia de género entre adolescentes.

—¿En qué se va a poner énfasis en los mensajes dirigidos a los jóvenes?

—Lo importante es fortalecer a los adolescentes, generar en ellos comportamientos y actitudes positivas para que se enfrenten a los riesgos psicosociales, como el consumo de drogas y la violencia. Hay trabajos de prevención sobre el constructo de la persona que tienen que ver con ser personas más empáticas y solidarias. Eso hace que te enfrentes como joven a los comportamientos conflictivos de manera diferente, con más solvencia y herramientas; de forma menos vulnerable. Los mensajes no solo irán dirigidos a los jóvenes, sino a sus familias, educadores, para que tengan nuevas formas de «hablar» sobre esos problemas.

—¿De todos los comportamientos que aborda la FAD, cuál es el que a Beatriz Martín más le preocupa?

—Como persona y madre me preocupa la vulnerabilidad de los niños; qué herramientas les damos para construir el mundo futuro. Como directora de la FAD, me preocupa el consumo de sustancias, porque somos una organización referente en ese sentido y no podemos dejar ese espacio. Tenemos una utilidad social, sigue siendo nuestro «corazón», y debemos no hablar desde el pedestal y amenazarles con que no consuman, sino acercarnos a los jóvenes para ayudarles. Servirles.

—El consumo de cannabis se ha duplicado en 20 años. ¿España debería abordar su posible legalización?

—No es un momento para pensar si legalizar o no el cannabis, sino de abrir la discusión, analizarlo con expertos desde todos los puntos de vista. Hay corrientes diferentes, con argumentos que tienen sentido en todas, con experiencias en países que han funcionado o han dejado de funcionar; hay que hacer un análisis profundo que servirá a las instituciones públicas para ver por dónde debemos ir. Pero es una realidad que no podemos obviar o esquivar.

—Y del consumo de alcohol tan alarmante, ¿sería partidaria la FAD de penalizar su ingesta?

—Este tema nos preocupa muchísimo. Se está trabajando en la ley entre jóvenes, y el rol que nosotros ejercemos es una movilización de 40 organizaciones con la implicación de padres, el sector educativo, entre otros, para entender qué debemos hacer. Hay un acuerdo de mínimos para empezar a construir. El objetivo es que se retrase la edad de inicio, se consuma menos y haya patrones diferentes al atracón, que es muy insano. Es cuestión de sensibilización y de cumplir unas leyes, que existen. Es básico que no estemos lejos de los jóvenes y les veamos como parte de la solución y no del problema. Muchas veces los padres no sabemos ni cómo abordarlo; pero es un tema social, que antes era marginal y ahora es todo un fenómeno y un proceso de socialización. Los jóvenes se socializan e integran a través del alcohol.

—La UE ha aumentado la lista de sustancias ilegales: «spice», ketamina... ¿Hay alguna que se está escapando?

—El problema es que nacen cada día unas cien sustancias en el mercado. Es inabordable. El objetivo no es que no se nos escape ninguna, sino informar a los jóvenes sobre las consecuencias de sus consumo y decirles que no necesitan de ellas para divertirse. Hay que generar modelos de ocio alternativos.