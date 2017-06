Atacan a una mujer por Â«llevar pantalones cortos durante el RamadÃ¡nÂ» en Estambul

Una estudiante universitaria iba en un autobús que circula por la ciudad turca de Estambul, cuando un pasajero sentado detrás de ella se levantó para insultarla y golpearla por vestir de manera inapropiada durante el Ramadán.

Asena Melisa Saglem estaba sentada, cuando un joven de 21 años se levantó y la golpeó por «llevar pantalones cortos durante el Ramadán». La joven se levantó cuando el agresor se dirigía a la puerta del vehículo y se defendió de los ataques.

El atacante Ercan Kızıltaş zarandeó y empujó a Saglem, antes de salir precipitado del autobús. Sin embargo, intentó volver a defenderse y agarrada a la puerta abierta del vehículo empezó a gritarle mientras el agresor escapaba.

Saglem, tras el shock, cayó al suelo de la impotencia y uno de los pasajeros se acercó a ella para levantarla, después de haber presenciado la escena.

Una cámara del autobús grabó el ataque, que ha sido usada por la policía para detener al agresor, el cual se ha defendido alegando que «fue provocado», como apunta el diario «Hurriyet Daily News». «Las mujeres que visten de esa manera afectan a la sensualidad», añadió.

La policía informó que el atacante estaba en búsqueda y captura por un caso de delito fiscal por el que se enfrenta a tres años y 9 meses de cárcel.

Asena Melisa Saglem envió una carta a la Fiscalía encargada del caso en la que pide: «Mi único deseo para el sistema judicial es que haya un castigo apropiado y disuasorio para el asaltante. No quiero encontrarlo libre, porque no puedo más. Desde que fui atacada no he sido capaz de ir a ninguna parte sin mi madre. No puedo ir en transporte público».