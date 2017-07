Arrestada en Florida la mujer que tuvo un hijo con un menor de 11 aÃ±os

La Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough (Florida) ha imputado a Marissa Ashley Mowry delitos de abuso sexual contra un menor de 11 años, con quien mantuvo relaciones sexuales en varias ocasiones desde enero de 2014 y de quien se embarazón. En concreto, han apuntado medios como «BBC Mundo», ABC o «The New York Daily News» que ambos mantuvieron relaciones íntimas hasta que el menor tuvo 14 años.

Marissa Ashley Mowry, que ahora tiene 25 años, ha sido detenida el pasado martes por todos estos hechos después de concluir su jornada laboral en el parque temático Busch & Gardens (Tampa), en el que atiende un puesto de comida.

En concreto, como han apuntado desde la prensa estadounidense, el caso no fue denunciado en 2014. Sin embargo, en abril de este año el Registro Estatal de Abuso de Florida habría recibido una denuncia anónima y este se lo habría transmitio a las autoridades de Hillsborough, según ha comentado un portavoz de la Oficina del Alguacil a medios como BBC Mundo. En este sentido, las autoridades han admitido que el «padre» de la criatura que ahora tiene 15 años, está cooperando con la investigación.

Según fuentes de la investigación, a Mowry se le han imputado 14 cargos adicionales el pasado miércoles incluyendo tres de asalto sexual sobre menores de 12 años. La joven, que ahora cuenta con 25 años, no contaría todavía con asistencia legal y cuyo hijo, que ahora tiene tres años, se encuentra al cargo de un adulto responsable mientras continúa la investigación.