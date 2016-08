Da a luz en un aparcamiento una hora después de que en el hospital le dijeran que no estaba de parto

No la quisieron asistir en el hospital porque aún estaba «muy verde». Una hora después, sin embargo, Laura García daba a luz a su bebé. El imprevisto acontecimiento obligó a esta vecina de Valdecilla a parir sola en mitad de un aparcamiento de la localidad cántabra.

El suceso ocurrrió la madrugada del pasado viernes, cuando García, una joven de 26 años de origen paraguayo, entró en el Servicio de Obstetricia con fuertes dolores: «Me dijeron que solo había dilatado dos centímetros y que me fuera para casa», aseguró a El Diario Montañés.

«Insistí en que en mi primer embarazo el nacimiento de mi hija también se precipitó y que no me quería exponer a desplazarme hasta Castañeda, que es donde vivimos, porque queda lejos de Santander y no me iba a dar tiempo», señaló García. Sus palabras no convencieron al cuerpo médico, que tampoco vio con buenos ojos que la joven se quedara en la sala de espera junto a su marido: «Una enfermera nos dijo que por estar ahí no se iba a acelerar el parto».

Con muchas dificultades consiguió llegar al aparcamiento, donde, menos de una hora después, dio a luz a su hija: «Fue muy rápido –afirmó–. Pensaba que se me salía y que la echaba por el camino». Cuando vio que no había vuelta atrás, pidió a su marido que corriese a avisar a algún médico. Cuando este volvió, su hija ya había nacido.

«En un primer momento le dijeron que me acercara en el coche. Entendieron que veníamos de casa. Vino a buscarme, aunque a esas alturas ya no me podía sentar; así que volvió a bajar y, a su vuelta, cuando ya le acompañaba un equipo médico, me contraron dentro del coche con la niña en brazos».

El hospital confía en que esta experiencia le ayuden «a afinar aún más el protocolo dentro del proceso de mejora continua que y seguirá siendo el objetivo de Valdecilla». Además, mostraron su alegría de que tanto la madre como el niño se encuentren «perfectamente», y les pidieron disculpas «por el trastorno ocasionado».