Anestesistas sin título homologado asisten a pacientes en un quirófano de Jaén

La polémica sobre la contratación de facultativos extracomunitarios en los hospitales, sin tener homologa la especialidad médica, se extiende por los centros españoles. Tras desvelar ABC la denuncia de un jefe de servicio de Ginecología de Castilla-La Mancha, ante las deficiencias en la preparación de médicos venezolanos, la alarma ha saltado ahora en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén).

La situación en este hospital es cada vez más inquietante, ya que, según han denunciado a ABC fuentes sanitarias, dos médicos venezolanos están asistiendo a pacientes en quirófanos de este centro, sin tener homologado el título como especialista. La denuncia ya ha sido trasladada a los sindicatos, para que busquen una solución con la dirección del hospital.

Las fuentes consultadas por ABC apuntan a que la doctora venezolana Corimar Alfonzo, sí cuenta con el título de Medicina homologado, pero no la especialidad; mientras que la doctora Mirla, siempre según estas fuentes, no tendría homologado ni el título ni la especialidad. La primera tiene un contrato y figura en los cuadrantes de turnos; y la doctora Mirla no tiene contrato. El hecho de no tener relación contractual con el centro podría ser la causa de que no aparezca en la distribución de los turnos.

El director gerente de este centro, Antonio Resola, ha confirmado a ABC esta denuncia. Así, asegura que «la doctora Corimar Alfonzo es licenciada en Medicina y posee el título de la especialidad de Anestesista en su país de origen. Actualmente, espera la respuesta del Ministerio de Sanidad a su solicitud de homologación».

El responsable médico señala que «tiene un nombramiento eventual de personal médico extracomunitario con carácter excepcional y en atención a las circunstancias de urgente necesidad para garantizar la asistencia sanitaria». En este sentido, indica que «forma parte del equipo de anestesia y realiza las labores que designa la persona responsable de dicho servicio, estando garantizadas en todo momento las condiciones de máxima calidad científico técnica y de seguridad».

En relación a la doctora Mirla, afirma que «no tiene relación laboral con este centro» y que «no trabaja allí». Esta versión contrasta con la ofrecida por otras fuentes, que incluso señalan que ayer por la noche estaba en las dependencias hospitalarias realizando su trabajo como anestesista.

Ambas facultativas empezaron a trabajar en septiembre de 2017 y ya se han registrado algunos incidentes, derivados de su actuación, siempre según la versión de las fuentes consultadas. Así, se asegura que en la aplicación de epidurales se han detectado efectos secundarios en las pacientes «en tres casos, en solo cuatro meses que llevan trabajando aquí», señalan.

Las dos médicos venezolanas trabajan juntas y administran a los pacientes la anestesia, incluso la que no tiene contrato laboral. En este último caso, las fuentes apuntan a que una médico, sin la acreditación oficial de la especialidad, no puede entrar en un quirófano para atender a pacientes. Ésta última circunstancia es lo que ha llevado al personal sanitario a denunciar esta situación, ante el riesgo evidente de que pueda producirse alguna negligencia médica.

Junto a estas dos médicos venezolanas, el director gerente también confirma que un cirujano de nacionalidad española, licenciado en Medicina y Cirugía General, pero con la especialidad conseguida fuera de España, también está a la espera de la homologación de su título. Igualmente, hay «otros dos profesionales extracomunitarios» con título sin homologar.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Anestesiología, César Aldecoa, ha asegurado a ABC que «no deberían trabajar como anestesistas si no tienen el título homologado». Sin esta acreditación «no los admitimos como socios».