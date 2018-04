Amador, un «psicópata peligroso» al que podrían procesar por asesinato El estudio forense no ha concluido aún si hubo ensañamiento cuando atropelló a su mujer

Manuel Moreno

Seguir ÁLVARO GARCÍA

Actualizado: 02/04/2018 21:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Salustiano Amador Muñoz (39 años) sabía que tarde o temprano sería detenido. Por eso, cuando lo redujeron para esposarlo en una vivienda de Puente Vallescas (Madrid) el domingo sobre las 20.00 horas, no ofreció resistencia. Iba desarmado en esta ocasión, aunque es un tipo de «gatillo fácil» y las autoridades lo consideran «un psicópata muy peligroso». Esto es, un individuo con un trastorno social de la personalidad, que no tiene empatía ni compasión por sus semejantes. Aunque no es ningún loco.

A la espera de conocerse los resultados definitivos de la autopsia al cadáver de su mujer, Amador Muñoz podría ser procesado judicialmente por un asesinato, y no por un homicidio doloso. El estudio forense, aún sin concluir, determinará si hubo o no ensañamiento cuando atropelló a Dolores Vargas Silva (41 años) en la autovía A-5 varias veces y luego abandonó su cadáver en una cuneta a la altura de Santa Cruz del Retamar (Toledo) la madrugada del 24 de marzo. Todavía se desconoce oficialmente si la víctima murió en el acto o agonizó hasta fallecer.

Luego Amador huyó hasta Sevilla, donde ABC lo fotografió paseando y vestido con un chándal rojo por el barrio de Las Tres Mil Viviendas. La Guardia Civil de Toledo, que ha llevado el peso de la investigación, lo tuvo vigilado allí, pero el laberinto subterráneo construido bajo las viviendas jugó en favor del fugitivo.

Y mientras él cambiaba de escondite sin salir de la barriada, algunos de los domicilios de su familia en Carabanchel (Madrid) eran asaltados y destrozados por autores desconocidos, que se llevaron objetos, dinero y drogas.

Pero una docena de agentes le seguían la pista. Algunos de ellos incluso regresaron precipitadamente de sus vacaciones y días libres para detener a Amador, quien logró alargar su huida hasta Madrid. Consiguió esconderse en algunos domicilios, hasta que los investigadores decidieron arrestar al presunto asesino de Dolores.

La oportunidad se presentó este domingo de Resurrección en un inmueble del barrio madrileño de Puente de Vallecas, en la calle del Monte Urgull 9-11. Debido a la peligrosidad del fugado, la entrada y registro la realizó el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, que contó con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Toledo.

Los agentes entraron a la vez en dos viviendas situadas en la planta baja. En una de ellas encontraron a Amador solo, mientras que en la otra fueron arrestados por encubrimiento Begoña G. L., de 35 años, y su compañero sentimental, Ángel D. D., de 29.