África concentrará en 2055 el 40% de la población infantil mundial Un informe de Unicef alerta de los riesgos de una explosión demográfica «sin desarrollo»

Laura Daniele

El número de niños en África aumentará en 170 millones en 2030 y llegará a concentrar en 2050 el 40 por ciento de la población infantil mundial. Estos sorprendentes datos se desprenden del informe Generación 2030 África 2.0 publicado este jueves por Unicef. El estudio demográfico también señala que casi la mitad de quienes viven en el continente africano tiene menos de 18 años y superarán los mil millones en 2055. «En 2055 habrá más personas jóvenes que nunca en África», comentó la responsable de Programas de Unicef-Comité Español, Rocío Vicente.

Empujados por este boom de la natalidad, los habitantes de África se duplicarán de 1.200 millones en 2016 a 2.500 millones en 2050. Entre los factores que impulsan esta explosión demográfica, Vicente destacó la reducción en un 49 por ciento de la mortalidad infantil, el aumento del número de mujeres en edad reproductiva, las altas tasas de fertilidad y la disminución de la mortalidad materna.

Esta esperanzadora proyección demográfica puede tener, sin embargo, su lado negativo. El catedrático de Demografía y Sociología de la Universidad de La Coruña, Antonio Izquierdo, advirtió de que esta «transición demográfica» que se está produciendo en África no es el resultado del desarrollo», sino de «una intervención sanitaria puntual» que ha logrado reducir las tasas de mortalidad. «Se trata de un crecimiento de población brusco y por inyección de la cooperación internacional, no responde a una dinámica propia de desarrollo», puntualizó el experto, quien recordó que este fenómeno sociológico puede acarrear graves consecuencias si no se toman medidas a largo plazo que mejoren las condiciones de vida de la población.

Frente a una Europa envejecida y con tasas de fecundidad muy lejos de poder garantizar el relevo generacional, las proyecciones de natalidad en África parecen convertirse en una panacea. Izquierdo, sin embargo, insistió en tomar con cautela estos estudios. En este sentido, el catedrático advirtió de que estas proyecciones poblaciones suelen ser «solo estimaciones», ya que se realizan sobre «datos muy incompletos». «Hay que tomar estos datos como un posible escenario más que como una proyección», apuntó el catedrático, que además recordó que lo óptimo para una sociedad es que su población «esté equilibrada» y no que concentre un gran porcentaje de jóvenes. «Debe estar constituida por un 65% de población en edad activa, un 25% de jóvenes y un 10% de mayores. Los menores y los muy mayores son siempre población dependiente que debe ser sostenida por la población activa», recordó.

El informe de Unicef advierte, en este sentido, de que el crecimiento rápido de la población supondrá importantes retos para el continente. Los más apremiantes serán la formación de 4,2 millones de nuevos sanitarios y de 5,8 millones de nuevos docentes en los próximos 13 años.

Según las estimaciones de esta organización internacional, entre 2015 y 2030, la población en edad de recibir educación primaria aumentará en un 33%, de 189 millones a 251 millones. «La inversión en salud, protección y educación debe convertirse en una prioridad absoluta. Estamos en un momento crucial. Hagamos las cosas bien y establezcamos las bases para un dividendo demográfico, que podría sacar a cientos de millones de personas de la pobreza extrema y contribuir a una mayor prosperidad, estabilidad y paz», explicó Leila Pakkala, directora regional de Unicef para África oriental y meridional.