Se acaba el trapicheo de drogas en Christiania

El ataque a dos policías, que ha dejado en estado crítico a uno de ellos y ha herido de gravedad a un visitante, ha sido la gota que ha colmado el vaso de los residentes de la «ciudad libre» de Christiania, un popular barrio de Copenhague que, desde los años setenta, se convirtió en símbolo del movimiento hippie y okupa y en centro de trapicheo de drogas blandas, como marihuana o hachís.

El asaltante, un joven danés de origen bosnio, era un delincuente habitual y fue abatido por la policía horas después en un bloque de apartamentos cercano al aeropuerto.

Las patrullas de la policía son frecuentes en Christiania, por lo que los puestos de venta de drogas de Pusher Street se desmantelan para aparecer al cabo de unas horas. Pero el tiroteo a los dos agentes en la noche del miércoles ya no es el juego del gato y el ratón y amenaza seriamente la fama del barrio con la consiguiente pérdida de los ingresos procedentes del turismo.

Por ello, son los propios residentes quienes, después de una asamblea que duró varias horas, han decidido acabar con la venta de drogas y han pedido a la población ayuda para erradicar el problema. «Condenamos la criminalidad que el mercado de canabis conlleva. Christiania no puede tener la responsabilidad de albergar todo el comercio de marihuana de Dinamarca», explicó Risenga Manghezi, portavoz de la comuna esta madrugada. «Podemos quitar los puestos, pero no podemos asegurar que no vuelvan a instalarse. Necesitamos toda la ayuda de Dinamarca para eso. Si ustedes apoyan a Christiania, dejen de comprar canabis aquí», dijo.

La «ciudad libre»

Christiania fue durante mucho tiempo un ejemplo de comuna, un estado dentro del estado danés, paraíso de amor libre, paz y libertad, que atraía a turistas y curiosos de todo el mundo. Calles sin asfaltar y casas coloreadas, grafitis, esculturas al aire libre, restaurantes vegetarianos, centros culturales, tiendas de artesanos y drogas para consumir y comprar eran las señas de identidad que convirtieron a este pequeño enclave de 850 habitantes en el segundo lugar más visitado de Dinamarca, después del parque de atracciones Tívoli.

Desde que se fundó en el año 1971, tras la ocupación de unos barracones del ejército, el comercio de droga en los puestos al aire libre de Pusher Street gozó de una cierta permisividad por parte de las autoridades pero, con el tiempo, los propios christianitas fueron erradicando la venta de drogas duras para evitar conflictos y poder mantener el «usufructo» del barrio, localizado en una zona de Copenhague bastante codiciada por las empresas inmobiliarias.

Sin embargo, hace ya muchos años que este mercadillo de marihuana y hachís al por menor empezó a ser controlado por mafias criminales que, en la actualidad, consiguen unos ingresos aproximados de 135 millones de euros anuales.

Ahora Christiania se enfrenta a las drogas, las que le dieron la fama, para intentar sobrevivir.