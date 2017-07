Atada a un guardarraíl y a pleno sol encontró Joel a una cachorra de mastín. El animal había sido abandonado y estaba soportando temperaturas de hasta 40ºC en una carretera cordobesa.

El perro al ver que alguien se acercaba no pudo evitar mover su rabo en señal de felicidad. La ayuda había llegado. Malnutrida, deshidratada y con muchas heridas de balines por todo el cuerpo ha sido acogida por Inma mientras encuentra una familia que le ofrezca cariño.

Actuación si se encuentra un perro en la carretera

Las llamadas alertando de presencia de animales de carreteras, en especial de perro, «son muy frecuentes cada día», aseguran fuentes del 112. Ante esta situación, se recomienda llamar al 112 para que den aviso a las autoridades que operen en la zona y los recojan.

Por su parte, fuentes del Seprona sostiene que la presencia de seres vivos en estos lugares de tránsito son un riesgo de accidente, por lo que si no hay peligro y existe un andén suficientemente amplio se puede aparcar para socorrer el animal.

No disminuye el abandono en 2016

Los meses de mayo a agosto son el periodo en el que se producen más recogidas de animales. De hecho, tras varios años de descenso en las cifras de abandonado, el año pasado se han detenido. En 2016 fueron abandonados más de 137.000 animales, entre perros y gatos, de acuerdo con el último informe de la Fundación Affinity.

El motivo principal son las camadas indeseadas seguidas de problemas de comportamiento y el fin de la temporada de caza. Afortunadamente, la mayoría son adoptados aunque eso no significa que no le queden secuelas en su comportamiento como a Bron que no se acercaba a nadie que no conociese porque creía que le iba a pegar.