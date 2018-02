190.000 euros para curar una infección, 80.000 para frenar el adormecimiento de una pierna y otras promesas de los curanderos

Las prácticas de Coté motivaron la conocida como «Operación Zen», que se saldó con su arresto en febrero de 2008. Casi una década después, el Ministerio Público reveló que «el acusado, durante al menos cinco años anteriores a su detención, vino atribuyéndose públicamente la condición de médico y ejecutando actos clínicos, pese a no contar con más estudios que el Bachillerato y carecer de aptitudes mínimas necesarias para ello». La fama de su consultorio en Galicia llegó a ser tal que recibía pacientes de Madrid, Canarias, Cádiz o Valencia. «Coté», aparte de falsos diagnósticos, colocaba inyecciones con sustancias desconocidas y sometía a los pacientes a operaciones quirúrgicas.

El poder de las plantas

En Cataluña, Josep Pàmies lleva año protagonizando polémicas a raíz de su visión de la medicina y la salud. Este agricultor de Balaguer (Lérida) es un acérrimo defensor de la buena alimentación como prevención a las enfermedades y del poder curativo de todo tipo de plantas, que, además, se ha hecho famoso por sus polémicas visiones sobre la medicina tradicional. Entre otros aspectos, ha llegado a asegurar que el sida es una mentira, que el VIH no existe o que algunas farmacéuticas no quieren erradicar enfermedades por no ver perjudicado su negocio por ello.

De aquí que su presencia en algunos congresos haya sido altamente criticada por colectivos científico-técnicos, por ejemplo, hace dos semanas en un controvertido congreso titulado «Un mundo sin cáncer» que se celebró en Barcelona y que cuestionaba a los oncólogos. Además, hace medio año Pàmies fue acusado de un delito contra la salud pública por cultivar supuestamente marihuana de uso terapéutico, pero quedó absuelto.