Los adolescentes â€˜vapeadoresâ€™ tienen un riesgo cuatro veces mayor de convertirse en fumadores

TABAQUISMO

Los adolescentes ‘vapeadores’ tienen un riesgo cuatro veces mayor de convertirse en fumadores

Los e-cigarrillos no solo no ayudan a los adolescentes fumadores a dejar el tabaco, sino que parecen inducir a los ya ex fumadores a volver a fumar