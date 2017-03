Un tratamiento innovador ofrece alivio a los niÃ±os con migraÃ±as frecuentes

Un tratamiento mínimamente invasivo para las migrañas que ya se emplea en los adultos puede asimismo usarse de forma segura y eficaz en los niños y los adolescentes, requiriendo de únicamente unos minutos para aliviar el dolor de cabeza. Así lo muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de Hospital Infantil de Phoenix (EE.UU.) y presentado en el marco de la Reunión Científica 2017 de la Sociedad de Radiología Intervencionista de Estados Unidos (SIR) que se está celebrando en Washington (EE.UU.).

Como explica Robin Kaye, co-autor de la investigación, «aunque no es una cura para las migrañas, este tratamiento tiene el potencial de mejorar realmente la calidad de vida de muchos niños. Se puede realizar fácilmente, sin complicaciones, y proporciona alivio rápido del dolor, lo cual es importante para los padres que desean ver a sus hijos felices, sanos y sin dolor. Y si es necesario, también podemos repetir el tratamiento si la migraña reaparece».

Rápido, eficaz y seguro

El innovador tratamiento consiste en el bloqueo del ganglio esfenopalatino (SPG) y no requiere del uso de agujas, sino en la inserción de un pequeño catéter flexible en cada fosa nasal del paciente y administrar un anestésico local para el SPG, un haz de nervios que, situado en la parte posterior de la nariz, se cree que se encuentra asociado con las migrañas.

La desactivación breve del SPG puede interrumpir y restablecer el circuito de dolor de cabeza, rompiendo un ciclo de migrañas severas y reduciendo la necesidad de medicación. El bloqueo de SPG mínimamente invasivo tiene un efecto casi inmediato con un alivio potencialmente duradero durante meses, según los investigadores. No obstante, el bloqueo de SPG no es un tratamiento de primera línea. Un niño solo es apto para recibir esta terapia si se le ha diagnosticado una migraña grave que no ha respondido a los tratamientos de primera línea.

Aunque no es una cura para las migrañas, esta terapia tiene el potencial para mejorar realmente la calidad de vida de muchos niños Robin Kaye

Como indica Robin Kaye, «este tratamiento, realizado en un entorno ambulatorio por un radiólogo intervencionista, puede aliviar con seguridad la migraña de un niño rápidamente. Al reducir la necesidad de medicamentos que tienen efectos secundarios graves o terapias intravenosas que pueden requerir hospitalización, los niños no tienen que faltar tanto a la escuela y pueden volver a ser niños más rápidamente».

Concretamente, los autores llevaron a cabo en su estudio un total de 310 tratamientos en 200 pacientes con edades comprendidas entre los siete y los 18 años y cuyos niveles de dolor se registraron en una escala de 1-10 antes de acometer la intervención. Así, y una vez transcurridos 10 minutos desde la intervención, se solicitó a los pacientes que compararan su ‘nuevo’ nivel de dolor utilizando la misma escala.

Los resultados revelaron una disminución estadísticamente significativa en las puntuaciones de dolor de cabeza, con una reducción media de más de dos puntos en la escala de 1 a 10 puntos.