Suprimir una proteína común podría ser la clave para combatir el cáncer de páncreas

Investigadores de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles (EE.UU.) han descubierto en un estudio con ratones que la supresión de una proteína presente en una gran mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas puede ser clave para combatir estos tumores tan agresivos, para los que por el momento hay pocas opciones de tratamiento. Concretamente los autores del estudio, publicado en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences», han visto que en la mutación del gen ‘KRAS’, presente en el 90% de los tumores de páncreas, la expresión de solo la mitad de la cantidad de proteína GRP78 regulada por la glucosa es suficiente para detener la fase más precoz del desarrollo de este tipo de cáncer.

Esta circunstancia, según explican los autores, «podría deberse a que la proteína es necesaria para ‘cambiar’ las células pancreáticas sanas que producen enzimas para digerir los alimentos en células potencialmente tumorales, por lo que reducir la cantidad de esta proteína retrasa el desarrollo del tumor y prolonga supervivencia».

Como explica Amy Lee, directora de la investigación, «las células tumorales son adictas a altos niveles de GRP78 para el desarrollo y el crecimiento del cáncer. Nuestra esperanza es que la reducción parcial o la inactivación de esta proteína por agentes terapéuticos pueda un día ser una terapia complementaria eficaz para el cáncer de páncreas y otros tumores».

Estrés y cáncer

La proteína GRP78 está inducida por el estrés y realiza un control de calidad en el retículo endoplásmico, un componente esencial de las células humanas. Así, y durante el estrés, una fracción de GRP78 se envía a la superficie celular para realizar funciones adicionales de crecimiento y supervivencia.

Las células tumorales, en particular las que sobreviven al tratamiento, suelen sufrir más estrés que las células sanas, lo que conlleva un aumento de los niveles de GRP78 para ayudar a las células tumorales a sobrevivir, crecer y desarrollar resistencias terapéuticas.

La reducción parcial o la inactivación de esta proteína podría constituir una terapia complementaria eficaz para el cáncer de páncreas y otros tumores Amy Lee

En este contexto, diferentes estudios llevados a cabo en varios tipos de cáncer han demostrado una relación entre los niveles muy elevados de esta proteína y el aumento del riesgo de recurrencia del cáncer o una disminución de la supervivencia. Por ello, existe un desarrollo activo de tratamientos potenciales que pueden inhibir la actividad o expresión del GRP78, incluyendo algunos que están en ensayos clínicos de fase precoz con resultados prometedores. Además, como refiere Amy Lee, «ciertos alimentos y hierbas, como el té verde o la soja, contienen compuestos naturales que pueden suprimir esta proteína».

En definitiva, el nuevo estudio abre una nueva vía para combatir los tumores con mutaciones en el gen ‘KRAS’. Y como concluye su directora «traducir cualquier descubrimiento científico básico en la práctica clínica es un proceso largo que requiere recursos sustanciales. Confiamos en que este nuevo hallazgo posibilite el desarrollo de nuevas soluciones para una enfermedad tan devastadora como el cáncer de páncreas».