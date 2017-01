Una nueva combinación farmacológica duplica la supervivencia en el cáncer de páncreas

La combinación de los fármacos ‘capecitabina’ y ‘gemcitabina’ permite, frente al tratamiento convencional que se administra en la actualidad –gemcitabina en monoterapia–, elevar del 12% al 29% la tasa de supervivencia a los cinco años en los pacientes con cáncer de páncreas sometidos a cirugía para la extirpación del tumor. Así lo muestra un estudio internacional dirigido por investigadores de la Universidad de Liverpool (Reino Unido) y publicado en la revista «The Lancet», en el que se sugiere que esta combinación terapéutica debe constituir el nuevo estándar de tratamiento para este tipo de tumor.

Como explica John Neoptolemos, director de la investigación, «este es uno de los mayores avances alcanzados hasta el momento en la prolongación de la supervivencia en los pacientes con cáncer de páncreas. Cuando esta combinación se convierta en el nuevo estándar de tratamiento, ofrecerá a un gran número de pacientes la posibilidad de vivir muchos meses e, incluso, años. La diferencia en la supervivencia a corto plazo puede parecer modesta, pero la mejora en la supervivencia a largo plazo es substancial para este tipo de cáncer».

Supervivencia duplicada

El cáncer de páncreas constituye a día de hoy la cuarta causa de mortalidad por cualquier enfermedad oncológica. Y es que si bien este tumor es el décimo en frecuencia entre todos los tipos de cáncer, presenta la menor tasa de supervivencia asociada a cualquier neoplasia. Concretamente, la tasa media de supervivencia a los cinco años del diagnóstico es de solo un 6%, así como de únicamente un 12% en los casos en los que el tumor puede ser operado y, tras su paso por el quirófano, el paciente recibe la administración del tratamiento considerado a día de hoy como ‘estándar’.

Este es uno de los mayores avances alcanzados en el aumento de la supervivencia en el cáncer de páncreas John Neoptolemos

Por ello, y con objeto de mejorar la supervivencia asociada al cáncer de páncreas, los autores pusieron en marcha en el año 2008 el ensayo clínico ‘ESPAC 4’, llevado a cabo con la participación de 732 pacientes con cáncer de páncreas de Alemania, Francia, Suecia y Reino Unido que, tras ser sometidos a cirugía y de acuerdo con un criterio totalmente aleatorio, recibieron tratamiento estándar –gemcitabina en monoterapia– o la combinación de capecitabina y gemcitabina.

Los resultados mostraron que la combinación terapéutica prácticamente duplicó la supervivencia a los cinco años asociada al tumor. Todo ello, además, sin aumentar los efectos secundarios asociados al tratamiento.

Como relata Peter Braeden, paciente de 67 años diagnosticado de cáncer de páncreas en abril de 2010 e incluido, tras someterse a cirugía al cabo de un mes, en el estudio ‘ESPAC 4’ en el mes de julio de ese año, «soy consciente de que los nuevos fármacos y tratamientos necesitan ser desarrollados, por lo que cuando los médicos me hablaron del nuevo estudio no tuve ninguna duda: quería participar. Así, me siento muy satisfecho por la oportunidad de contribuir a este ensayo clínico. Durante seis meses recibí quimioterapia a lo largo de tres ciclos tras mi operación. Y me siento encantado de haber formado parte de un estudio tan exitoso. La investigación es absolutamente esencial y requiere de todo nuestro apoyo».

Nuevo tratamiento estándar

En definitiva, y a la luz de las nuevas evidencias, puede predecirse que la nueva terapia duplicará el número de pacientes que sobrevivirán a la enfermedad durante al menos cinco años tras el diagnóstico.

Tal es así que, destacan los autores, «la combinación de capecitabina y gemcitabina debe reemplazar a la terapia estándar con gemcitabina en monoterapia tras la cirugía».

Como concluye Peter Johnson, director clínico de Cancer Research UK, organismo británico dedicado a la investigación del cáncer y responsable de la financiación de este estudio, «el cáncer de páncreas es una enfermedad significativamente difícil de tratar. Cada año se diagnostican cerca de 10.000 nuevos casos de este tumor en Reino Unido, por lo que necesitamos con urgencia nuevas vías para tratar y abordar esta devastadora enfermedad».