El momento de inicio de la menopausia condiciona el riesgo de insuficiencia cardiaca

Las mujeres posmenopáusicas que alcanzaron la menopausia a una edad más temprana o que nunca dieron a luz tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca, según un estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco (EE.UU.) y publicado en la revista «Journal of the American College of Cardiology».

Como explica Nisha I. Parikh, directora de la investigación, «nuestra conclusión de que una menor duración reproductiva total se asocia con un modesto aumento del riesgo de insuficiencia cardiaca podría deberse al aumento de riesgo de enfermedad coronaria que acompaña a la menopausia temprana. Estos hallazgos justifican una evaluación continua de los potenciales mecanismos cardioprotectores de la exposición a las hormonas sexuales en las mujeres».

Mayor riesgo cardiovascular

Concretamente, los resultados del nuevo estudio muestran que las hormonas presentes durante el periodo reproductivo de una mujer pueden influir en su riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular y que las mujeres que experimentan una menopausia temprana pueden presentar una elevación de este riesgo. Los niveles hormonales durante el periodo reproductivo pueden verse afectados por el ciclo menstrual y el embarazo.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores examinaron a 28.516 mujeres postmenopáusicas sin enfermedad cardiovascular de la Iniciativa de Salud de la Mujer con el objetivo de analizar la asociación entre el número total de partos llevados a término, la edad en el primer embarazo durando al menos seis meses y la duración reproductiva total –esto es, el tiempo desde la primera menstruación hasta la menopausia.

La menopausia temprana se asocia a un mayor riesgo de enfermedad coronaria Nisha Parikh

Durante un seguimiento promedio de 13,1 años, el 5,2% ciento de las mujeres fueron hospitalizadas por insuficiencia cardiaca. La corta duración reproductiva total se vinculó con un mayor riesgo de insuficiencia cardiaca, que se encontró que estaba relacionada con una edad más temprana en la menopausia y fue más pronunciada en las mujeres que experimentaron la menopausia natural –en lugar de quirúrgica.

Las mujeres que nunca dieron a luz registraron un mayor riesgo de insuficiencia cardiaca diastólica, un tipo de insuficiencia cardiaca en el que el lado izquierdo del corazón no se relaja tan bien como debería. Los autores no encontraron que esta asociación se debiera la infertilidad, y tener más hijos no se vinculó con el riesgo de insuficiencia cardiaca.

Como indica Nandita S. Scott, del Hospital General de Massachusetts en Boston (EE.UU.), en un editorial del mismo número de la revista, «si bien los mecanismos por los que se explican estos hallazgos permanecen desconocidos, su importancia y el potencial impacto sobre la salud de las mujeres son reales. Estos nuevos resultados plantean interesantes cuestiones acerca de los efectos cardiometabólicos de la exposición a las hormonas sexuales durante la vida de la mujer».