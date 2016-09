Más de un tercio de la población mundial podría acabar expuesta al virus del Zika

Concluidos los Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro (Brasil) y, por tanto, consumada la vuelta a sus países de origen de los cientos de miles de personas asistentes al evento, no hay constancia de que la epidemia del virus del Zika haya alcanzado un carácter global. Una posibilidad que si bien generó cierta alarma en los meses previos a la Olimpiada, ya fue descartada por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y por las investigaciones científicas. Sin embargo, como alerta un nuevo estudio internacional dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido), no hay que bajar la guardia frente a la posibilidad de una pandemia. No en vano, más de una tercera parte de la población mundial, en su mayoría residentes en naciones con una escasa solvencia económica, se encuentra en riesgo de contraer la infección. Un aspecto muy a tener en cuenta dada la escasez de medios de los que dispondrían muchos de los países afectados para hacer frente a la situación.

Como indica Kamran Khan, co-director de esta investigación publicada en la revista «The Lancet Infectious Diseases», «la población estimada que habita en áreas de África y de la región Asia-Pacífico en las que la transmisión local del virus del Zika es posible asciende a 2.600 millones de personas. Así, la posibilidad de una epidemia potencial en estas regiones resulta especialmente preocupante dado que el enorme número de personas que podrían exponerse al virus habitan en un entorno en el que los recursos humanos y sanitarios para prevenir, detectar y responder a los brotes es limitado».

Más de un tercio de la humanidad

Los países con mayor riesgo de padecer brotes epidémicos del Zika son aquellos que, además de albergar una población de mosquitos capaces de transmitir el virus y ‘disfrutar’ de unas condiciones climáticas para facilitar la expansión de la infección, reciben una gran cantidad de viajeros procedentes de las áreas endémicas. Así, y con objeto de identificar a aquellas naciones susceptibles de acabar importando la infección, los autores evaluaron el tráfico aéreo entre 689 ciudades con aeropuertos comerciales del continente americano y distintos países de África y de la región de Asia-Pacífico.

Como informa Kamran Khan, «identificar dónde y cuándo las poblaciones resultan más susceptibles a la transmisión local del virus del Zika podría ayudar en la toma de decisiones en materia de salud pública sobre el uso de unos recursos limitados».

La población en África y la región Asia-Pacífico en las que la transmisión local del Zika es posible asciende a 2.600 millones de personas Kamran Khan

Los resultados muestran que los países con mayor riesgo de brotes locales del virus del Zika son India, China, Filipinas, Indonesia, Nigeria, Vietnam, Pakistán y Bangladesh. Y asimismo, la nación con mayor población en riesgo de exposición al Zika es India, que recibe cada año 67.422 viajeros procedentes de países en los que ya se expandido la infección y que cuenta con 1.200 millones de personas residentes en áreas susceptibles de transmisión del virus. Y tras la misma se sitúan China –238.415 viajeros y 242 millones de residentes en áreas potencialmente epidémicas–, Indonesia –13.865 viajeros y 197 millones de residentes–, Filipinas –35.635 viajeros y 70 millones de residentes– y Tailandia –29.241 viajeros y 59 millones de residentes.

Riesgo, no certeza

Sea como fuere, no puede preverse cómo responderá la población en caso de que el virus llegue finalmente a expandirse en África y la región de Asia-Pacífico. De hecho, debe recordarse que el Zika, si bien es conocido por su expansión en Latinoamérica, se identificó inicialmente en África. Y asimismo, que también se han detectado brotes en Asia, por lo que no se puede predecir la magnitud de una posible reinfección con la cepa del virus procedente de Iberoamérica.

Como concluye Isaac Bogoch, co-autor del estudio, «las consecuencias para la salud del virus del Zika en África y la región de Asia-Pacífico dependerán no solo de la capacidad local para diagnosticar y responder y a los posibles brotes, sino también de los niveles de inmunidad existentes al virus».