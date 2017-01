Hallada una nueva diana que mejora la eficacia de la inmunoterapia frente al cáncer

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento en el que se estimula la actividad del sistema inmune del paciente para que combata una enfermedad, caso por ejemplo de un tumor. Un tipo de terapia que, en opinión de los expertos, ha supuesto una auténtica revolución en el abordaje del cáncer. No en vano, y gracias a esta estimulación, el sistema inmune adquiere una mayor capacidad para detectar a las células tumorales y destruirlas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para mejorar la eficacia y, sobre todo, la seguridad de estos tratamientos. De ahí la importancia de un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital General de Massachusetts en Boston (EE.UU.), en el que se describe una nueva diana terapéutica que, denominada ‘receptor 2 del factor de necrosis tumoral’ (TNFR2), se encuentra no solo en las células de muchos tipos de cáncer, sino también en los linfocitos T reguladores que se encargan de suprimir la respuesta inmune, lo que facilitará el desarrollo de fármacos inmunoterápicos más eficaces y seguros.

Como explica Denise Faustman, directora de esta investigación publicada en la revista «Science Signaling», «ya sabíamos que el TNFR2 se encuentra altamente expresado en el microentorno del tumor, muy especialmente en los linfocitos T reguladores, pero ahora estamos empezando a comprender la eficacia, cuando menos potencial, de actuar sobre las células cancerígenas a través del oncogén de superficie ‘TNFR2’».

Nueva diana terapéutica

En los últimos años se han desarrollado distintas terapias dirigidas con anticuerpos que actúan específicamente sobre las oncoproteínas que se expresan en las superficies de las células tumorales. Es el caso, por ejemplo, de la oncoproteína HER-2, que codificada por el oncogén HER-2 se expresa en hasta un 20% de las células del cáncer de mama. Así, el objetivo de los anticuerpos es bloquear HER-2, lo que permite inhibir las señales que emiten las células cancerígenas para promover el crecimiento tumoral. El problema es que hay muchos tipos de tumores cuyas células no expresan oncoproteínas de superficie. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues diseñar fármacos que, en lugar de actuar sobre las células tumorales, actúen sobre el sistema inmune. O lo que es lo mismo, fármacos inmunoterápicos.

En este contexto, la aprobación de los denominados ‘inhibidores de puntos de control inmunológicos’, esto es, de fármacos inmunoterápicos que actúan específicamente sobre receptores que, como PD-1 o CTLA4, regulan la actividad inmunitaria mediante la inhibición de los linfocitos T reguladores, ha posibilitado mejorar la capacidad del propio sistema inmune de los pacientes para combatir el cáncer. Sin embargo, hay un problema: los linfocitos T reguladores no solo se encuentran en los tumores, sino en todo el organismo, por lo que su inhibición puede resultar contraproducente.

El bloqueo de TNFR2 podría ‘matar dos pájaros de un tiro’ Xin Chen

Pero, estos linfocitos T reguladores, ¿qué es lo que hacen? Pues básicamente, son un tipo de leucocito –o glóbulo blanco– especializado en desactivar o ‘suprimir’ la respuesta inmune, lo que facilita, entre otras funciones, que el sistema inmunitario no ataque por error a las propias células del organismo. Tal es así muchas de las actuales terapias inmunes tienen por objetivo contrarrestar esta felonía de los linfocitos T reguladores. Pero como estos linfocitos no son, ni mucho menos, exclusivos de los procesos cancerígenos, las inmunoterapias acaban actuando por todo el cuerpo, no solo sobre el tumor, y ocasionan numerosos efectos secundarios.

La solución a este problema sería el hallazgo de una diana terapéutica presente no solo en la superficie de las células cancerígenas, sino en los linfocitos T reguladores que se encuentran únicamente en los tumores. Y una vez hallada, tan solo habría que diseñar un anticuerpo específico para esta diana, lo que daría como resultado tanto la anulación de la capacidad proliferativa de las células cancerígenas como la restauración del sistema inmune. ¿Y qué es lo que han conseguido los autores de la nueva investigación? Pues en primer lugar, identificar la ansiada diana: TNFR2. Y en segundo lugar, desarrollar no solo un anticuerpo monoclonal efectivo frente a la misma, sino dos.

Dos pájaros de un tiro

Y estos nuevos anticuerpos, ¿son efectivos? Pues sí. Como muestra este estudio con cultivos celulares, los anticuerpos inhibieron la proliferación de linfocitos T reguladores, permitiendo así la restauración de la capacidad inmunitaria. Además, esta inhibición fue significativamente mayor en los cultivos con células de cáncer de ovario metastásico que en los cultivos con células sanas, lo que sugiere que los linfocitos T reguladores en los que se expresa TNFR2 son exclusivos de los microambientes tumorales.

Es más; los anticuerpos monoclonales también inhibieron la proliferación de las células de cáncer de ovario, que al no poder reproducirse acabaron activando sus programas de muerte celular.

Como concluye Xin Chen, del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos (NCI), en un editorial del mismo número de la revista, «el bloqueo de TNFR2 podría tener el efecto de ‘matar dos pájaros de un tiro’: potenciar la respuesta antitumoral del sistema inmune y matar directamente a las células cancerígenas. Así, el nuevo estudio muestra de manera clara que los antagonistas de TNFR2 constituyen una terapia anticancerígena prometedora al bloquear simultáneamente una oncoproteína en las células tumorales y un punto de control inmunológico en los linfocitos T».