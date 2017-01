Diseñada una técnica para saber si la inmunoterapia contra el cáncer está funcionando

Ante la aparición de un tumor, lo primero que hace el organismo del paciente es activar su sistema inmune. O más concretamente, activar los linfocitos T, esto es, las células inmunes responsables de coordinar toda la respuesta inmunitaria. Así, la misión de estos linfocitos T es encontrar el tumor y tratar de destruirlo. Y para que su labor sea aún más fructífera, pueden administrarse fármacos inmunoterápicos al paciente para estimular y potenciar esta respuesta inmune. El problema es que el saber si la inmunoterapia está funcionando o no puede requerir muchos meses. Un aspecto que resulta crucial, sino vital, dado que en los casos en los que el tratamiento no es eficaz se corre el riesgo de que el cáncer se disemine por el organismo o se vuelva más resistente. Pero, ¿cómo saber si la inmunoterapia ha inducido una respuesta inmune adecuada? Pues, simplemente, observando ya desde los primeros momentos si los linfocitos T están atacando al tumor. Y ahora, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (EE.UU.) han hallado cómo hacerlo.

Como explica Sanjiv Gambhir, director de esta investigación publicada en la revista «Science Translational Medicine», «a día de hoy ya somos capaces de echar un vistazo a cualquier parte del cuerpo en donde se encuentren los linfocitos T. Esta es la primera demostración en humanos de la observación no invasiva mediante técnicas de imagen del sistema inmune en acción a través de la tecnología del ‘gen reportero’. Nunca se había hecho antes en seres humanos vivos, y no requiere de la extirpación de ningún tejido».

Partida de caza

Cuando se desarrolla un cáncer, los linfocitos T se activan y salen de caza. Buscan el tumor y, una vez lo encuentran, coordinan las defensas del organismo para destruirlo. Sin embargo, no siempre sucede así. Tampoco en aquellos casos en el que el paciente recibe inmunoterapia para potenciar su respuesta inmune. Y es que el cáncer también dispara sus contramedidas para esconderse o, llegado el caso, hacer frente a la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿cómo saber si los linfocitos T han encontrado el tumor? ¿Y qué certeza hay de que, efectivamente, están ganando la batalla frente a las células tumorales?

A día de hoy, la única manera de constatar que la inmunoterapia está siendo efectiva es observar una reducción del volumen tumoral. Un efecto que, aun indiscutiblemente beneficioso, puede llevar meses. Y en muchos tipos de cáncer, la inflamación inducida por el sistema inmune hace que el tumor, si bien se está reduciendo, parezca más grande.

Esta es la primera demostración en humanos de la observación del sistema inmune en acción mediante técnicas de imagen Sanjiv Gambhir

Como apunta Sanjiv Gambhir, «el problema es: ¿cómo saber si los linfocitos T están llevando a cabo o no su trabajo? No hay manera de saberlo. Estamos disparando a ciegas. No tenemos herramientas reales para ver si el tratamiento está funcionando».

Para solventar este problema, los autores han utilizado la ingeniería genética para diseñar un linfocito T al que han insertado un ‘gen reportero’. ¿Y qué es lo que hace este gen? Pues expresar una proteína que emite fluorescencia para que pueda ser monitorizada con tomografía por emisión de positrones (PET). De esta manera, y utilizando esta prueba de imagen, los investigadores pueden ver si los linfocitos T han alcanzado el tumor. Y asimismo, cuántos de estos linfocitos T han entrado en la batalla.

En consecuencia, la nueva técnica permite saber ya desde el principio si el tratamiento está funcionando. Como refiere el director de la investigación, «uno puede volver y repetir la prueba de imagen al cabo de unos pocos días, semanas o meses».

Y una vez se confirma que los linfocitos T han alcanzado la presa, ¿podemos conocer si la están combatiendo? Pues la verdad es que aún no. Pero los investigadores están en ello.

Como indica Sanjiv Gambhir, «a día de hoy, el gen reportero permanece activado en todo momento. Pero también podríamos cambiar este gen para que únicamente se active cuando el linfocito se adhiera a la célula tumoral y la mate. Esta estrategia funciona en ratones, pero todavía no está lista para su evaluación en los ensayos clínicos con humanos».

Visualizar el proceso

Es más; la nueva tecnología de imagen también permite detectar, aun indirectamente, la presencia de otros tumores.

Como señalan los autores, «en un paciente, los linfocitos T se dirigieron, tal y como cabría esperar, al glioblastoma. Sn embargo, algunos linfocitos ‘vagaron’ hacia otra área del cerebro. Así, y aunque el segundo tumor había permanecido invisible a las pruebas de imagen, nuestros linfocitos T ‘brillantes’ revelaron su presencia en la PET».

En definitiva, la nueva técnica, evaluada en el caso del glioblastoma multiforme –el más común de los tumores cerebrales– pero potencialmente válida para cualquier tipo de cáncer, permitirá saber cuándo un tratamiento con fármacos inmunoterápicos está siendo o no efectivo. Y en aquellos casos en los que la terapia no funcione –tal y como sucede en una gran mayoría de pacientes con glioblastoma–, posibilitará un mejor entendimiento de la razón por la que está fracasando.