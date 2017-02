Una combinaciÃ³n de fÃ¡rmacos vence al dengue y el Ã©bola en ratones

Una combinación de dos fármacos contra el cáncer ha logrado inhibir tanto el dengue como las infecciones por el virus el ébola en ratones a pesar de que estos dos virus son muy diferentes entre sí. Así lo muestra un estudio dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (EE.UU.) y publicado en la revista «Journal of Clinical Investigation».

Es más; el trabajo también ha mostrado que la combinación de los fármacos ‘erlotinib’ y ‘sunitinib’, que anteriormente había demostrado eficacia contra el virus de la hepatitis C, también resultó eficaz contra los virus del Nilo Occidental y el Zika, ambos emparentados con el virus de la hepatitis C y con otros muchos virus no relacionados.

Como explica Shirit Einav, director de la investigación, «hemos demostrado que una sola combinación de fármacos puede ser eficaz frente a una amplia gama de virus, incluso cuando esos virus provienen de ramas muy separadas del árbol evolutivo. La razón por la que los fármacos empleados en nuestro estudio son capaces de combatir infecciones por virus tan diferentes es que su acción incapacitante está dirigida no al virus, sino a las proteínas de la célula huésped que están tratando de infectar».

Sobrevivir a la infección

En el estudio, los autores evaluaron la eficacia de la combinación de erlotinib y sunitinib, fármacos ya aprobados desde hace una década para su uso en el cáncer, en el tratamiento del dengue y ébola. Y lo que observaron, es que esta combinación inhibe la actividad de dos enzimas de las células del huésped que, denominadas ‘AAK’ y ‘GAK’, son utilizadas por ambos virus para moverse por el interior celular.

Previamente, los autores ya habían demostrado que erlotinib y sunitinib inhiben la infección por el virus de la hepatitis C en cultivos celulares. Así, en el nuevo estudio, los investigadores realizaron experimentos en placas de laboratorio para evaluar si ambos fármacos también inhibían la infección por distintos virus al impedir la actividad de AAK1 y GAK.

En nuestro estudio hemos demostrado que una única combinación de fármacos puede ser eficaz frente a una amplia gama de virus Shirit Einav

En primer lugar, los investigadores infectaron a los ratones con el virus del dengue y les administraron la combinación erlotinib-sunitinib una vez al día y durante cinco días a dosis comparables a las aprobadas para el uso contra el cáncer en humanos. Todos los ratones del grupo control murieron entre el cuarto y octavo día del experimento. Pero en el caso de los tratados con la combinación, hasta un 65-100% sobrevivió en función del tratamiento recibido. Es más; también recuperaron su peso y movilidad previos a la infección. Y para ello, solo se requirió que la combinación fuera administrada durante las 48 horas posteriores a la infección.

Posteriormente, los autores administraron la combinación durante 10 días y desde seis horas antes de inocular la infección con el virus del ébola. En este caso, cerca de un 90% de los ratones en el grupo control murieron durante la primera o segunda semana. Por el contrario, la mitad de los animales tratados con la combinación sobrevivieron a la infección. Y una vez más, los fármacos fueron sustancialmente menos eficaces cuando se administraron individualmente.

Inhibir el desarrollo de resistencias

Finalmente, los autores llevaron a cabo distintos experimentos para analizar la capacidad de mutación del virus del dengue tras su exposición a la combinación de erlotinib y sunitinib. Y de acuerdo con los resultados, la suma de ambos fármacos logró inhibir profundamente la capacidad del virus para desarrollar resistencias farmacológicas.

Como concluye Shirit Einav, «nuestros resultados también mostraron que la combinación inhibía profundamente la capacidad del virus del dengue para desarrollar resistencia farmacológica».