La calculadora que te dice cuánto tiempo de vida te queda si tienes cáncer de colon

¿Cuánto tiempo me queda? Esta es una pregunta muy habitual que muchas personas que reciben un diagnóstico de cáncer hacen a sus médico. La respuesta es, desde luego muy diversa y compleja. En realidad, ¿se puede calcular el tiempo de vida de una persona tras un diagnóstico de cáncer? Lo más sensato sería decir que no, que hay demasiadas variables en juego, pero un equipo de investigadores de la Universidad de Nottingham (Gran Bretaña) se han arriesgado y asegura en un estudio que se publica en British Medical Journal (BMJ) que, en el caso del cáncer colorrectal sí es posible. La solución, una nueva calculadora, 'QCancer Colorectal Survival’, desarrollada en colaboración con la compañía de software médico ClinRisk Ltd, que podría predecir las posibilidades de supervivencia.

Los investigadores afirman que el objetivo de la nueva herramienta es ayudar a los pacientes a tomar decisiones más informadas sobre el tratamiento y administrar las expectativas después de un diagnóstico. Los resultados publicados en BMJ demuestran que la herramienta puede predecir con fiabilidad las tasas de supervivencia absoluta para hombres y mujeres con cáncer colorrectal.

La herramienta, desarrollada por las profesoras Julia Hippisley-Cox y Carol Coupland, utiliza la base de datos QResearch, que recoge los datos de los pacientes procedentes de aproximadamente 1.500 médicos de atención primaria de Inglaterra a través del sistema informático clínico Egton Medical Information Systems (EMIS).

«Los métodos actuales para estimar la supervivencia tienden a ser poco fiables y a veces se facilita innecesariamente a los pacientes pronósticos engañosos y sombríos basados en el grado y la etapa de su tumor; pero, cuando se tienen en cuenta otros factores, la realidad muestra que la supervivencia es mucho mayor», señala Hippisley-Cox.

¿Y cuáles son esos factores? Los métodos actuales de predicción de la supervivencia –continúa la investigadora- se basan en información simple basada en la edad y el grado y estadio del cáncer. Pero la ‘calculadora’ examina una serie de factores de riesgo no contemplados hasta ahora: historial del paciente, l tabaquismo, el índice de masa corporal, antecedentes familiares, otras enfermedades y tratamientos como la aspirina o las estatinas –fármacos para el colesterol-, además de otra información, como si han sido sometidos a una cirugía o a tratamientos como la quimioterapia. De esta forma proporciona un pronóstico mucho más personalizado.

Para validad su nueva herramienta las investigadoras utilizaron información procedente de más de 44.000 pacientes de 947 médicos de familia para desarrollar ecuaciones separadas para hombres y mujeres de entre 15 y 99 años de edad en el momento en el que se les diagnóstico un cáncer colorrectal. De forma retrospectiva predijeron los resultados de supervivencia a 1, 5 y 10 años tras del diagnóstico de 15.214 pacientes con cáncer colorrectal procedentes de los registros de 305 médicos de familia y de 437.821 pacientes con cáncer colorrectal procedentes del registro nacional de cáncer.

Calculadora web - BMJ

Los resultados indicaron que el sistema predecía con bastante certeza la supervivencia y era capaz de proporcionar estimaciones de supervivencia condicional que muestren cómo la mortalidad cambiaba con el tiempo, lo que es particularmente importante para los pacientes donde el pronóstico inicial es malo debido a que la enfermedad se diagnostica en una etapa tardía.

Por ejemplo, una mujer de 38 años con cáncer colorrectal avanzado en estadio 4 podría estimar su supervivencia con o sin cirugía y quimioterapia para ayudar a evaluar el valor potencial del tratamiento. Así, gracias a la calculadora podría ver que su probabilidad de sobrevivir a cinco años sin ningún tratamiento sería solo el 6%; con la cirugía aumentaría al 23% y con ambos tratamientos sería a un 45%.

Los investigadores esperan adaptar en el fututo su ‘calculadora’ a otros tipos de cáncer.