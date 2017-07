La gonorrea es cada vez mÃ¡s resistente a antibiÃ³ticos, alerta la OMS

La gonorrea, una enfermedad contagiosa de transmisión sexual, es cada vez más resistente a los antibióticos, con lo que es más difícil e incluso imposible de tratar en algunos casos, ha advirtido este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS). «La bacteria que causa la gonorrea es especialmente astuta. Siempre que utilizamos un nuevo tipo de antibióticos para tratar esta infección, el microbio aprende a resistir al fármaco», ha dicho la responsable del departamento de Reproducción Humana de la agencia sanitaria de la ONU, Teodora Wi.

Aunque la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, el uso indebido de estos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando el proceso y cada vez es mayor el número de infecciones cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos.

De cara al Congreso Mundial de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH, que se celebra en Brasil del 9 al 12 de julio, la OMS ha publicado un estudio que analiza los datos relativos al tratamiento de la gonorrea en 77 países. En general, la enfermedad, que afecta a 78 millones de personas en el mundo, muestra una amplia resistencia a los antibióticos más antiguos y baratos utilizados en los países de rentas más bajas.

No obstante, la OMS también ha reportado la existencia de infecciones gonocócicas inmunes a todo tipo de antimicrobianos conocidos, incluso los más nuevos, conocidos como ESC y que, según la OMS, no son efectivos en el 66 % de los pacientes. «Estos casos no son más que la punta del iceberg», ha dicho la doctora Wi, que sospecha que la cifra total de infecciones intratables es muy superior a la registrada debido a la falta de sistemas de diagnóstico en los países más pobres, donde la gonorrea está más extendida.

Por todo ello, la OMS tan solo recomienda la prescripción de dos antibióticos (ceftriaxone y azithromycin) para acabar con la gonorrea, e insta a la industria farmacéutica y a los investigadores que desarrollen nuevos fármacos.

La gonorrea causa infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Aunque ambos sexos pueden padecer esta enfermedad bacteriana, son las mujeres las que sufren más sus efectos negativos a largo plazo tales como esterilidad, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico (fuera del útero) y un aumento del riesgo a contraer el VIH.

Del total de infectados por gonorrea, 35,2 millones viven en el Pacífico occidental, 11,4 millones tanto en el sudeste asiático como en el continente africano, mientras que en las Américas se contabilizan 11 millones de afectados y en Europa occidental y en Europa del este, 4,7 millones y 4,5 millones, respectivamente. El aumento de los pacientes con gonorrea en el mundo se explica por un comportamiento sexual inseguro -en particular la disminución del uso del preservativo-, el aumento del turismo, los sistemas de detección poco efectivos y los tratamientos inadecuados que no acaban con el foco de la enfermedad, argumentó la OMS.