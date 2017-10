Viaje exprés a Mallorca en tres días

1. Día 1: Alcudia- Port de Pollença

El primer día, tras aterrizar, lo primero que podemos hacer es alquilar un coche para poder conocer lo máximo posible en la isla y llegar a lugares que se haría difícil sin un vehículo propio. Tras esto, podemos poner rumbo a Alcudia, en un camino de aproximadamente una hora, pero que podemos sacar provecho haciendo paradas en pueblos tradicionales como Consell, Inca o Campanet y sus maravillosas cuevas en plena Sierra de Tramuntana. Una vez en Alcudia, tienes la opción de hacer noche allí y disfrutar de las vistas nocturnas y hacer una ruta alternativa al día siguiente para ver otra parte de la isla. Si eliges esto último, podrás hospedarte en Iberostar Alcudia Park, en primera línea de playa y con promociones durante todo el año.

Tras visitar las calles de Alcudia y comer comida tradicional en alguno de los muchos restaurantes de la zona, por la tarde tienes la opción de disfrutar de la vida silvestre en el Parque Natural S’Albufera, un lugar para caminar, disfrutar de las vistas y observar las avenas autónomas de la isla. La cena la haremos en Port de Pollença, tras pasear por el puerto y recorrer sus calles.

2. Día 2: Sóller - Valdemossa

El segundo día partiremos dirección Sóller, un pueblo de marcada influencia francesa debido a las rutas marinas que establecieron en el siglo XIX, donde disfrutaremos del encanto de todos sus rincones, la plaza central y la iglesia de San Bartolomé que data del año 1236. Una vez explorado el pueblo, podemos almorzar en el Puerto de Sóller, antaño uno de los principales centros de comercio marítimo entre Mallorca, España y Francia. Aquí tendremos la opción de realizar esta ruta a bordo del mítico tranvía naranja. Una vez allí, la oferta gastronómica es variada pudiendo encontrar pescado fresco, paella o tapas clásicas en los muchos restaurantes de la zona.

Por la tarde, pondremos rumbo a Valdemossa, donde un imperativo es merendar una coca de patata con chocolate caliente en Ca'n Molinas. Para bajar la comida, recorreremos las calles de piedra llenas de magia, hasta llegar a la Cartuja. Tras esto, las vistas por la ventana que se observan en el camino hasta Palma de Mallorca no dejarán a nadie indiferente.

3. Día 3: Palma de Mallorca

El tercer día lo dedicaremos en exclusiva a visitar Palma de Mallorca, desde la ciudad será más cómodo coger el vuelo ese mismo día o a la mañana siguiente. Si necesitas hacer noche, hoteles como Iberostar Cristina o Iberostar Palma de Mallorca, son una buena opción. Si no lo has hecho ya, esta vez sí que sí, el desayuno tiene que ser una ensaimada. Palma de Malloca es una ciudad de iglesias, por lo que quedarás asombrado conforme vayas caminando al descubrirlas. Puedes dirigirte a la Plaza de Cort, una de las más emblemáticas de Mallorca dónde se encuentra el Ayuntamiento y su milenario olivo, que no podrás evitar fotografiar.

Siguiendo por la calle Palau Regial encontrarás el parlamento balear, junto con el Palau March, abierto al público para su visita. Desde este punto se puede observar las dos grandes e históricas construcciones de las que la ciudad presume orgullosa; la Catedral de Palma de Mallorca y el Palacio de la Almudaina. Una vez aquí, podrás pasear por sus murallas con vistas a la bahía y bajar por los Jardines del Rey, hasta llegar al Paseo del Borne.

Tras almorzar por la zona, la tarde puede continuar por el centro de la ciudad, en la mítica y animada Calle San Miguel, paseando por los alrededores y entrando al Mercado del Olivar, el principal de la ciudad, para disfrutar de los productos típicos y frescos de Mallorca. La cena la podrás hacer tanto en las calles del centro como en el puerto, cualquier opción será siempre válida. Lo que nunca faltará en ésta mágica isla es el buen ambiente, la alegría y las ganas de disfrutar.

No esperes más para vivir unos días inolvidables llenos de belleza y encanto, hazte ya con tu vuelo y reserva en los mejores hoteles de la ciudad. De hecho, en cuanto a hospedaje una apuesta económica y siempre segura, es hacerlo con el código promocional Iberostar ahorrándote un 20%, podrás encontrar la oferta en la sección de Descuentos ABC.