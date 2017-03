Tres tendencias para tus looks con zapatillas

La practicidad está de moda, esto es un hecho. Sin embargo, muchas personas no consiguen hacerse con looks idóneos para mezclar ese toque casual con la elegancia utilizando zapatillas. Por este mismo motivo, nosotros queremos aportarte algunas buenas ideas para poder compensar esa situación. Puesto que ahora precisamente se lleva el estilo urbano o deportivo, te daremos ideas basadas en este. Anota las tres posibles tendencias para tus looks con zapatillas con las cuales podrás llegar a unir gusto, comodidad y elegancia en uno.

Camisa y tejano

Una muy buena forma de conjuntar comodidad con elegancia es optar por la combinación de camisas y tejanos. De esta forma puedes optar por utilizar zapatillas deportivas (tanto blancas y lisas como en colores y texturas varias) sin rozar un estilo demasiado sport o poco formal.

Blusa y falda

Otra buena idea para conseguir estupendos looks con zapatillas es combinar blusas con faldas de toque moderno y elegante. Algunas de estas son las de forma de tubo, cierre de cremallera a un lado, botones, estampados elegantes y relieves atractivos o plisados que caen desde un lado de la cintura. Si optas por una de ellas, conjúntala con una blusa lisa y medias tupidas, que pueden quedar perfectas con unas zapatillas deportivas blancas a juego.

Camisa, jersey y tejano

Este tercer estilo también puede ser una buena opción. Esta mezcla de prendas aporta un aire elegante a la vez que sofisticado y juvenil. Podemos optar por una camisa lisa o con diminutos estampados, un jersey que permita que el cuello y las mangas de la blusa sobresalgan y un tejano o falda a juego. Añadiéndole a este conjunto unas zapatillas deportivas, conseguirás sentirte cómoda allá donde vayas luciendo un aspecto limpio y cuidado.

