Trabajo en Internet. ¿Por dónde empiezo?

Así como el comercio virtual ha experimentado un notable desarrollo en los últimos años, con la proliferación de tiendas virtuales que complementan las de las propias tiendas físicas de cada ciudad, el trabajo a través de Internet está creciendo a ojos vista, y lo que hace cinco años era una bonita promesa, hoy es una realidad palpable.

Talento y esfuerzo

Naturalmente, lo primero que tienes que hacer es definir tus objetivos, tener muy claro cuáles son tus capacidades, ir adquiriendo experiencia demostrable y, tal vez la más importante: saber cómo y dónde buscar. Aquí te proporcionamos unas claves para que empieces a monetizar tu talento.

1) Hazte Youtuber

No hace falta llegar al nivel de estrellato que ostentan El Rubius, Dallas Review, AuronPlay o Tiparraco, por citar sólo algunos ejemplos, aunque si se te da bien el humor o tienes una faceta creativa impresionante, tal vez no sea un problema igualarlos. Pero si simplemente eres realmente competente en algo, sólo tienes que explicarlo con claridad y con gracia para realizar vídeos de corta duración que sean de gran ayuda para montones de usuarios.

2) Utiliza un blog como plataforma

Un blog es una herramienta que te permite muchas posibilidades monetarias. Nuevamente, debes saber mucho de alguna materia, informarte bien, expresarlo bien por escrito o con ayuda de fotografías, gráficos, etc, y servirlo bien presentado. Además, has de ser muy regular en la publicación de entradas y ser amable respondiendo los comentarios que te hagan, para que tu blog no pierda puntuación en el ránking. Puedes utilizar programas de afiliados para recomendar productos, incluir publicidad o usarlo como plataforma de venta para distintos productos, como veremos más adelante.

3) Trabaja como freelance

Existen muchas plataformas, como Upwork, Freelancer, Workana o InfoJobs donde puedes conseguir trabajos de autónomo o freelance. Traducciones, redacción de artículos, trabajos fotográficos, vídeos, tutoriales y productos similares son demandados por empresas y profesionales de todo el mundo continuamente. Construye un buen portafolio con tus mejores creaciones y empieza a enviar propuestas. No te desanimes si al principio te cuesta conseguir proyectos. Recuerda que todos los que los consiguen empezaron igual que tú.

4) Ventas

Como comentamos antes, desde tu propio blog o página web puedes vender distintos productos propios o de otras marcas. Si se te da bien la fabricación artesanal puedes abrir tu propia tienda online. También puedes vender trabajos de otras personas, estableciendo una relación comercial con estas. Además, existen montones de páginas web en Internet donde puedes darte de alta para vender tus productos, como webs especializadas donde puedes vender tus fotografías u otras que operan como «mercadillos» o marketplaces. Por supuesto, puedes crear tu propio e-book y ponerlo a la venta, o una serie de vídeos con material didáctico.

5) Apuestas y juegos de azar online

Otra forma de ganar dinero constante y sonante al mismo tiempo que pasas un buen rato. Plataformas virtuales como Botemania, con entornos gráficos muy cuidados y una amplia oferta de juegos y slots, además de los tradicionales juegos de casino, te permiten obtener ingresos nada despreciables. Eso sí, siempre que hagas un uso responsable. Nada más darte de alta dispones de una serie de juegos gratuitos donde puedes obtener tus primeros ingresos. Además, si te haces con el código promocional Botemanía, podrás obtener muchísimas ventajas más.

Ahora que ya tienes el mapa de ruta de cómo obtener dinero por Internet es necesario que desarrolles tu plan estratégico y te pongas manos a la obra. No va a ser cosa de dos días, pero si trabajas con empeño y la vista puesta en el largo plazo, empezarás a obtener ganancias antes de lo que te imaginas. ¡Buena suerte!