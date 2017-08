Nutrición deportiva natural, sin gluten ni lactosa

Si deseas ponerte en forma para obtener un buen estado de salud, físico y mental, pero la idea te resulta complicada o abrumadora, ya sea por que eres una persona vegetariana o vegana, o padeces de intolerancia a la lactosa y/o tampoco puedes digerir el gluten (puesto que de forma general una cosa suele acompañar a la otra), este post te ayudará a descubrir que el deporte, así como incluso la tonificación y musculación del cuerpo, no son imposibles, pese a estas aparentemente pequeñas trabas o complicaciones.

No importa, por tanto, si eres vegetariano, vegano, intolerante a la lactosa, o al gluten, seguro que te interesa saber exactamente qué ocurre con tu organismo cuando ingieres lactosa o gluten, así como qué comporta abogar por una dieta libre de carne animal, y qué tipo de productos puedes llegar a utilizar cuando comiences a visitar tu gimnasio más cercano y adaptado a tus necesidades deportivas. Esto es lo que debes saber de la nutrición deportiva natural, sin lactosa ni gluten.

Intolerancias a la lactosa y al gluten

Intolerancias o alergias, lactosa y gluten… Estos son algunos términos que generan preguntas y un cierto desconocimiento sobre qué quieren decir exactamente y qué papel juegan realmente en el cuerpo humano. Sin embargo, tanto las diferencias entre intolerancia y alergia, como el qué se comprende por intolerancia a la lactosa y el gluten, son más fáciles de comprender y asimilar de lo que pueda parecer. Además se traduce en un mejor y mayor conocimiento del organismo humano.

Esencialmente, cuando se habla de intolerancia se está hablando de una reacción que afecta al sistema gastrointestinal, y cuando se habla de alergia lo que tiene lugar en el cuerpo es una reacción de tipo inmunológica. Por tanto, intolerancia y alergia no es lo mismo. Después, partiendo de esta afirmación, cabe decir con respecto a la lactosa y el gluten que muchas de las personas que por un lado no pueden digerir la lactosa (una proteína de la leche de origen animal como la vaca) es debido a que tienen una deficiencia de la enzima lactasa, la cual se encarga de fragmentar esta proteína (como lo haría una pequeña tijera) en el intestino delgado y que, por tanto, no puede salir a través de las paredes del intestino delgado hacia la sangre, donde al entrar en las células se lleva a cabo la conversión metabólica del nutriente en ATP (energía).

En el caso del gluten sucede algo similar, aunque sus causas son más bien de tipo inmunológico, y lo que ocurre en el cuerpo humano es que debido a este factor (normalmente hereditario) no se pueda digerir el gluten para enviarlo a la sangre y de ahí a las células y en consecuencia se destruyan las microvellosidades del intestino delgado, que se encargan precisamente de este importante proceso de digestión y asimilación. Su destrucción puede generar graves síntomas y patologías como la descomposición del intestino delgado y del colon. Como puedes observar, son procesos que en esencia resultan muy sencillos de comprender.

Una dieta vegana/vegetariana

Una dieta vegana es esencialmente compromiso, así como una importante toma de conciencia absolutamente personal. Y es que, después de toda la vida comiendo carne y derivados cárnicos, el cambio a una dieta vegetariana o vegana es considerablemente radical. Sin embargo, y a pesar de todos los tópicos al respecto sobre las dietas de este tipo, es posible llevar una vida normal sin tener que recapitular y volver a comer carne o derivados producidos por una poderosa industria alimenticia.

La esencia de una dieta vegetariana o vegana va íntimamente unida a un tipo de concienciación y de reforma de valor a un nivel tan profundo que este proceso impide la vuelta a atrás. Además, una dieta de este tipo es una dieta mucho más sana en cuanto a que se deja de consumir una cantidad inmensa de grasas (mayormente de tipo saturadas) y que en definitiva, conforme el paso del tiempo, terminan por generar colesterol malo (LDL), triglicéridos, y estenosis arterial en el corazón, entre otras muchas patologías que cada vez afectan más a las generaciones más jóvenes de la sociedad.

Por tanto, si eres vegano o vegetariano, no temas, puesto que además de ser un estilo de vida y de alimentación beneficioso a la larga, existen cientos de deportistas, culturistas, y otras famosas personalidades que son también veganas o vegetarianas y lucen un cuerpo sano y tonificado acorde a una personalidad igual de sana. Lo que debes hacer, hayas comenzado o no a llevar este estilo de vida es acudir a un profesional. En este caso, tratándose de ejercicio físico, acudir a un entrenador personal con conocimientos en dietética y nutrición, así como en veganismo y vegetarianismo, te ayudará a lograr el éxito de todos tus objetivos.

Nutrición deportiva sin lactosa ni gluten

Finalmente, en cuanto a nutrición deportiva sin lactosa ni gluten, cabe decir que las mejores tiendas (especialmente las online, puesto que su gama también es muy amplia y variada) se han puesto en marcha y actualmente son capaces de ofrecer un sinfín de productos de nutrición deportiva aptos para veganos y vegetarianos, así como para aquellas personas con intolerancia a la lactosa y al gluten.

Un ejemplo de ello es la tienda HSNStore, que ahora mismo dispone de fantásticos y exclusivos productos sin lactosa ni gluten. Entre los productos sin lactosa destacan esencialmente las gamas HSN Raw Series, las HSN Essentials (productos de proteína de soja aislada, proteína de guisante aislada y proteína de arroz aislada), HSN Sports (Evolate –Aislado de Proteína de Suero CFM– y Evohydro –Aislado de Proteína de Suero de tipo hidrolizada–). En cuanto a productos de nutrición deportiva sin gluten, HSNStore te propone una gran cantidad de excelentes suplementos deportivos aptos para celíacos, como los de ácidos grasos esenciales, aquellos con ácidos grasos, los destinados a la pérdida de peso, para salud deportiva articular, de minerales y vitaminas…

Las posibilidades de realizar deporte y de tonificar y muscular el cuerpo son infinitas, pues actualmente existen cientos de excelentes productos para ello aptos para veganos, vegetarianos, intolerantes a la lactosa y el gluten. Así pues, y con toda esta información, no te des por vencido e iníciate ahora en la nutrición deportiva junto a un profesional del sector.