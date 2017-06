Ya ha llegado el verano, y con ello, próximamente, las rebajas que estás esperando para hacerte cuanto antes con las mejores prendas de baño de esta temporada. Por ello, si lo que quieres es estar informado sobre todo lo que es tendencia este verano, y quieres prepararlo todo para estar a la última en prendas de baño, este post puede ayudarte. Las vacaciones junto a la brisa y el mar de la costa están muy cerca asi que presta atención a las cuatro prendas de baño que no puedes dejar pasar:

Monos de playa

Una de las prendas de baño para esta temporada que no pueden faltarte en el armario son los monos de playa, pues están de moda desde hace algunos veranos y todavía pisan fuerte en las tiendas, pues han pasado a considerarse prácticamente un básico imprescindible para vestir en verano. Son cómodos, frescos, coloridos, y de todas las texturas imaginables. Además, tienen la ventaja de favorecer la figura, por ejemplo, destacando el contorno de las piernas en la playa.

Bañadores vintage

Otra de las prendas de baño imprescindibles que vas a poder encontrar esta temporada son los bañadores vintage, inspirados en la famosa película Dirty Dancing. Este tipo de bañadores son de tirantes largos y finos, espalda generosa, y un escote redondo, también bajo, que favorece especialmente a las mujeres con poco pecho. Lo vintage siempre está de moda, pero este tipo de bañadores, inspirados en la mejor época de la música, cumplen mucho más allá de cualquier expectativa.

Pantalones de playa

Los pantalones de playa están pegando fuerte esta temporada, y es que también, del mismo modo que con los monos de playa, son coloridos, muy veraniegos, cómodos y frescos, con el plus de pegar absolutamente con cualquier prenda superior, como por ejemplo camisetas básicas de tirante delgado. Estos pantalones son de pernera ancha, tira flexible en la cintura, y parecidos a unos piratas, pues los bajos llegan hasta la zona de las espinillas. Un pantalón de este estilo con una camiseta de tirantes y unas chanclas pueden hacer de un look sencillo algo con ritmo.

Bikinis favorecedores

Por último, la cuarta prenda de baño para esta temporada son los bikinis, más favorecedores que nunca. Por ejemplo, dos de los estilos más destacados son los bikinis con crochet frontal, lo cual consigue favorecer el pecho de la mujer y que es algo más de estilo sport, y también los bikinis con las tiras entrecruzadas y atadas tras el cuello, así como con una superposición de las telas de las copas una sobre la otra. Esto hace que efectivamente, se disimule el ancho de los hombros, favoreciendo la figura.

