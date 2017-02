Guía para conseguir un estilo parisino

Si tu pasión es la moda y estás siempre pendiente de todo lo que está en auge y se lleva, este es tu post adecuado. No puedes perderte cuatro prendas básicas que encontrarás en cualquier parte y que están causando furor en la capital de las luces y el amor. Presta atención y anota bien para llegar a tener tu fondo de armario actualizado y disfrutar de ese sofisticado estilo parisino que tanto agrada.

Chaquetón sencillo

Importantísimo para conseguir este determinado look. Gracias a sus colores sobrios y formas lisas (un patrón recto y sencillo), no conseguirás únicamente aportar ese punto de madurez, sino que también te aportará sofisticación y naturalidad al vestir. Es una prenda básica, desde luego, pero en este estilo en concreto es prácticamente el foco más importante o central de todo el conjunto. No puede faltar a la hora de inspirarnos y crear un look parisino.

Pantalón de pinzas

El segundo punto a tener en cuenta son unos pantalones de pinza con los bajos un poco cortos, más arriba de los tobillos. La parte superior, es decir, el chaquetón sencillo, resulta en apariencia un poco más grande en constitución o talla. Sin embargo, este tipo de pantalón equilibrará el look a la vez que seguirá esa línea de sofisticación y naturalidad que se pretende conseguir en todo momento. Si por ejemplo te has decidido por un chaquetón azul marino, unos pantalones de pinza grises quedarían más que perfectamente, en consonancia.

Bolso/bandolera o con asas

El siguiente elemento que de ninguna manera puede faltar en un look de estilo parisino es un bolso/bandolera o con asas. No debe de ser demasiado grande, simplemente de tamaño medio, que también puedas llevar despreocupadamente en las muñecas o las manos. El motivo es que seguirá con esa línea chic y elegante que se pretende conseguir. Parecerá que no te lo has pensado demasiado para escoger de entre el resto de prendas u accesorios antes de salir a pasear, que es algo que caracteriza a las parisinas. Aportará esa sensación de seguridad y presencia propia de un look parisino.

Zapatos planos

De forma determinante, lo ideal para este tipo de look es un calzado plano, como por ejemplo unas bailarinas o mocasines sencillos de color negro. El motivo es que el calzado con tacón no solamente desentonaría, sino que rompería totalmente con esa sutil apariencia de naturalidad. Tu calzado será la guinda del estilo parisino que quieres conseguir.

