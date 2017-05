Erróneamente, se suelen asociar ciertos comportamientos gatunos con el lenguaje no-verbal de otros animales domésticos como los perros. Por ejemplo, el hecho de mover la parte final de la cola se asocia como forma de expresar felicidad. Sin embargo, en los gatos, esta señal no es su manera de mostrar felicidad, sino precisamente todo lo contrario: molestia. Por este motivo, es muy importante comprender un poco más qué cosas molestan a los gatos, para así conseguir una convivencia pacífica y equilibrada entre amo y gato, y que el propio felino sea feliz con las necesidades requeridas totalmente cubiertas. Estas son las cuatro cosas que molestan a los gatos:

La falta de higiene

Hay algo que no soportan los gatos, y eso es la falta de higiene, sobretodo en cuanto al arenero y los comederos se refiere. Si estos no encuentran la arena limpia, así como los comederos, no se resignan a realizar sus necesidades básicas en estos lugares, sino que optan por otros, con lo cual pueden causarse desperfectos en casa. Por ejemplo, la acidez de la orina sobre los suelos de parquet hace que se hinche y se levante por los bordes. Por tanto, para conseguir que los mininos utilicen adecuadamente sus lugares de aseo y alimentación, es importante mantenerlos limpios.

El exceso de cariño

Otro de los comportamientos humanos que no soportan es el exceso de atención. Si un gato no quiere ser cogido en brazos, o al menos no más de la cuenta, entonces se pondrá agresivo, y puede llegar a resultar peligroso si sus garras llegan al rostro del dueño. Por tanto, es importante tener en cuenta que los gatos no son perros que necesiten constantemente muestras de amor, pues son muy independientes, y solo ellos pueden decidir cuándo necesitan realmente cariño.

Los ruidos fuertes

También les resulta muy molesto los ruidos fuertes, estridentes y agudos. Por ejemplo, los gritos y los ruidos de ciertos electrodomésticos como secadores, aspiradoras... . Un ruido de semejante calibre puede volverlos mucho más miedosos y agresivos, cambiando el ritmo de la convivencia entre dueño y felino. Por este motivo, es importante aislarlos cuando ocurran este tipo de situaciones, como las reuniones familiares con gente gritando o fiestas con petardos, especialmente aquellos de gran detonación y que resultan sonoramente tan agresivos.

El aburrimiento

Otro problema frecuente entre las mascotas domésticas es el aburrimiento. Y esto afecta incluso a los gatos, puesto que aunque se pasan gran parte del día durmiendo, por la noche se vuelven especialmente activos. Estos corretean por la casa buscando algún entretenimiento, algo con lo que jugar. Por este motivo, es esencialaportarles algunos juguetes que les ayuden a pasar esos ratos de extrema actividad y energía.

Estas son algunas de las cosas que más molestan a los gatos. Esperamos que te hayan gustado y como siempre, nosotros te recomendamos la mejor tienda para encontrar todo lo que necesites para tu minino: Zooplus. Areneros, snacks, juguetes, rascadores, camitas… Todo lo que se necesite y mucho más.

Si utilizas el código descuento Zooplus podrás beneficiarte de un precio aún más bajo en tu próxima compra Además, si te suscribes a su newsletter, te llegarán diariamente correos con todas las novedades, ofertas y promociones de la tienda, lo cual te puede ayudar a la hora de realizar tu pedido online. No esperes más y consigue tu cupón ya!