Aunque creas que tu perro tiene ya de todo, hay una serie de imprescindibles que debes asegurarte para que tu amigo sea feliz a tu lado. Artículos con los que conseguirás mejorar tu bienestar y pasar ratos muy divertidos con él.

No se trata de acumular cachivaches para que, al final, no sirvan de nada y no sepas donde ponerlos sino de hacerse con productos que puedan ayudar a que estéis mejor él y tú. Por eso, hemos elegido 4 "must" para tu perro sobre dos premisas básicas: comodidad y salud.

Snacks

Lo primero es la alimentación y seguro que ya te has dado cuenta de que a tu peludo lo que más le gusta es comer. Es importante elegir bien lo que le vas a dar a tu perro y seleccionar el alimento más adecuado a sus características y tamaño.

Los snacks son algo muy útil si estás intentando adiestrar a tu perro, ya que pueden servir como premio. Además, los puedes encontrar bajos en grasas y rico en vitaminas. Un complemento alimenticio perfecto para mantener a tu perro saludable y feliz.

Cama

En cualquier época del año, una cama es muy necesaria para cualquier perro, pero en invierno es absolutamente imprescindible. Lo más importante, que sea muy cómoda, con un cojín mullidito que anime a acostarse en ella. Los tipos de camas varían dependiendo tus necesidades y las de mascota. Si tu animalito ya tienes unos años, puedes comprarle una cama ortopédica. Por el contrario, si tiene menos de un año existen cunas.

¿Siempre estás moviéndote de una ciudad a otra? No te preocupes porque también existen camas de viaje.

Casetas

Siempre que sea posible, tu mascota va a agradecer contar con un espacio propio sólo para él o para ella. Encontrarás casitas de madera realmente preciosas si dispones de un jardín o una terraza pero también barreras y puertas si tu perro está en un piso pero no quieres que acceda a determinados espacios.

Juegos de inteligencia

Los juegos y la diversión son esenciales para que tu perro se desarrolle sano y en plenitud a tu lado. No hay nada mejor que salir a pasear, correr o jugar con él en los parques o en la naturaleza, pero también puedes cambiar de juego algunos días.

En esos momentos en los que estás más cansado o te apetece probar otras cosas un juego de inteligencia es el aliado perfecto para que tu peludo lo pase bien de una forma diferente.

Apuesta siempre por la calidad

