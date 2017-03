Cómo hacerte una limpieza de cutis en casa

Muchas personas creen que una rutina facial casera consiste en esparcir sobre nuestra piel todo tipo de ungüentos, cremas, tónicos, exfoliantes y aceites. Sin embargo, en la gran mayoría de casos no se consigue una piel más suave, fresca y sana, sino más concretamente una dermis todavía más maltratada, puesto que en realidad hay una gran desinformación al respecto. Por este motivo, queremos aportarte tres consejos tan sencillos como básicos para que obtengas una rutina mucho más natural que evite las abrasiones, erupciones, descamaciones o la producción de capas grasientas incómodas que nos alertan del estado de nuestra piel. Anota estos tres consejos para hacer una limpieza de cutis en casa.

Desmaquillarse

Nuestro primer consejo para hacer limpieza de cutis en casa es un paso básico: desmaquillarse. El primer y más frecuente error es no desmaquillarse antes de irse a dormir. Ya sea por cansancio como por pura comodidad, se tiende a pensar que no ocurre nada más allá de unas pequeñas manchas en la almohada. Sin embargo, lo que se está ocasionando es una importante erosión en nuestras principales capas dérmicas, maltratando así la piel de nuestro rostro. Es importante que recuerdes lavarte adecuadamente la cara, eliminando cualquier rastro de maquillaje. De este modo la dejas respirar a tu cutis durante la noche. Un truco para no tener que desplazarte hasta el baño podría ser el dejar un paquete de toallitas desmaquillantes sobre la mesita de noche. De este modo solo tendrías que alcanzarlas con la mano desde la cama.

Utilizar productos bionaturales

Tal y como siempre se ha mencionado en otros artículos, otro gran consejo para cuidar de nuestra piel podría ser el optar por la utilización de productos acordes a nuestra dermis. Los productos bionaturales no solamente ayudan a sostener un mayor equilibrio en nuestro planeta y evitan el uso indiscriminado de químicos (así como el maltrato animal). Además, gracias a sus grandes compuestos nutritivos y naturales, se adaptan mucho mejor a nuestra piel, siempre respetándola y ayudándola a lucir más fresca, joven y sana. Los productos bionaturales son mucho más adecuados para nuestra dermis que cualquier otro producto químico. Por tanto, la ayudarán adecuadamente a protegerse de cualquier agente exterior por sí misma.

Utilización de cepillos sónicos

Nuestro tercer consejo sobre cómo hacer limpieza de cutis en casa es utilizar un cepillo sónico. Estos cepillos están en auge por todos los beneficios que aportan a la piel. Al contrario de lo que puedas creer, son tan óptimos para todo tipo de pieles e incluso para hombres y mujeres. Después de tu rutina facial a base de nuestros dos primeros consejos, limpia y exfolia tu dermis con u cepillo sónico. Notarás la diferencia desde la primera vez que lo utilices.

Estos son nuestros tres sencillos pero grandes consejos para hacer limpieza de cutis en casa. No olvides desmaquillarte antes de irte a dormir, utiliza preferiblemente productos bionaturales y opta por hacerte con un cepillo sónico para rematar tu limpieza.

