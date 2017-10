Descuentos ABC Básicos que no te pueden faltar en otoño Lo ideal es que, cada vez que realizas un cambio de armario, hagas una pequeña limpieza. Si esa prenda no te la pusiste nunca a lo largo del año pasado, es probable que tampoco la lleves este

Descuentos ABC

25/10/2017 18:06h Actualizado: 25/10/2017 18:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya es un ritual clásico cuando comienza una estación nueva como el otoño. Abrir las cajas o bolsas en las que guardaste toda la ropa de invierno del año pasado. Pantalones largos, jerséis, calcetines gorditos, chaquetas y sudaderas vuelven a poblar tu armario.

Lo ideal es que, cada vez que realizas un cambio de armario, hagas una pequeña limpieza. Si esa prenda no te la pusiste nunca a lo largo del año pasado, es probable que tampoco la lleves este. Ese lugar puede ser ocupado por otra pieza que te guste o te siente mejor y así aumentar tu número de posibles conjuntos. Así que, nuestro consejo es que no guardes ropa simplemente «por si acaso» si ya no te termina de convencer.

Hay algunas excepciones en las que puedes guardar ciertas prendas cuando son de una tendencia muy concreta. Por ejemplo, hace unos años se llevaban mucho los pantalones de campana y ahora vuelven a estar en las tiendas. La moda es cíclica y casi todo vuelve a ser tendencia pasados unos años, por lo que puedes ahorrarte un dinero guardando tus prendas favoritas de las tendencias que vas viviendo. Pero sólo unas pocas, que nos conocemos.

Si no sabes muy bien con lo quedarte en tu armario y con lo que no, vamos a hacer un pequeño repaso a las prendas básicas que te permitirán crear muchos looks diferentes para este otoño. Así, si alguna te falta, podrás aprovechar este cupón descuento para Carrefour que está disponible en Descuentos ABC.

Primero vamos a ver qué partes de abajo son imprescindibles este otoño. No te puede faltar unos jeans, unos pantalones blancos y otros negros. Procura que te sienten bien, que quieras ponértelos siempre que tengas oportunidad y que te guste su forma. Si dudas, te aconsejamos pantalones pitillo, nunca fallan.

Si vas a ir a trabajar o simplemente quieres ir más arreglada algunos días, añade una falda negra a tu lista. Puede ser tipo skater o de tubo, la que más vaya con tu personalidad y estilo. Añade también unas medias negras semitransparentes, ya que te servirán para decenas de outfits.

Seguimos con la parte de abajo y ahora vamos a por los zapatos. Por supuesto, cada una tiene su estilo, pero te aconsejamos tener en el armario unos botines muy básicos y sencillos de algún color que vistas mucho, como puede ser negro, gris o beige. Combinarán con cualquier cosa y rápidamente podrás armar un look para pasar todo el día fuera de casa. Unas zapatillas de tu modelo favorito también son imprescindibles.

En cuanto a las partes superiores, sería buena idea tener dos o tres jerséis básicos, de colores neutros y cada uno de un grosos diferente. Por ejemplo: un jersey negro muy gordo y calentito para los días más fríos, uno blanco que abrigue algo menos para cuando estés todo el día en lugares interiores y otro gris finito para cuando hace un poco más de calor. Por ejemplo, hasta el día 24 puedes conseguir jerséis de punto de varios colores y modelos al 50% de descuento en Carrefour.

Si eres de camisas, una blanca que te quede bien entallada y te sientas cómoda con ella te salvará el look en numerosas ocasiones. Además, puedes añadir otras opciones como camisa azul, de rayas o de cuadros, ya que son los estampados más versátiles.

Para terminar, no debes hacer un repaso de las chaquetas que tienes disponibles y que te gustaría utilizar durante este otoño, porque el frío puede sorprender en cualquier momento. Si en tu armario tienes una chaqueta de cuero o polipiel y una vaquera, estarás preparada para la temporada otoñal.