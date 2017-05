Accesorios para decorar un salón

Decorar cada estancia de una casa es en suma medida lo más divertido de todo, especialmente cuando se trata de una mudanza. Decidir la colocación de los objetos, los colores y las texturas da lugar a la creatividad que todos llevamos dentro. Por este motivo algunas personas buscan algo de inspiración a la hora de dar rienda suelta a su originalidad. Nosotros vamos a mostrarte los accesorios que no pueden faltar en tu salón para hace de este un lugar apacible y atractivo. Estos accesorios son los siguientes:

Un toque verde

No hay nada más fresco, renovador y luminoso para decorar un salón que los toques verdes de plantas y flores de interior. Ya sean artificiales como auténticas, aportan una sensación de rejuvenecimiento increíble. Sea cual sea el estilo de tu hogar, se sincronizan perfectamente con este, adaptándose. Si por ejemplo se trata de una estancia en la que predominan los colores blancos, entonces es buena idea decorar el salón con pequeños árboles de frutos cítricos como los limoneros. Si en cambio se trata de una estancia de colores más dominantes como los rosas, granates, blancos, azules intensos, entonces la mejor opción son sencillos recipientes/jarrones transparentes con alguna flor elegante como las rosas rojas o blancas.Como vemos, las plantas son accesorios fundamentales para decorar un salón.

Un toque dulce

Otro gran accesorio para decorar un salón son las velas, especialmente las de tamaño mediano y de olor suave, fresco y limpio. De nuevo, no importa cómo sea la estancia en cuanto a estilo, ya que del mismo modo que con otro tipo de artículos decorativos, existen velas de todo tipo, texturas y diseños. Por tanto, siempre quedan bien, y aportan un toque dulce, elegante y chic como moderno, personal y relajante. Si además se trata de un salón con espacio, un poco más minimalista que no recargado, le dará una agradable y atractiva sensación de amplitud y paz. No se debe olvidar que el salón, como la habitación, es un lugar donde todo el mundo pasa mucho tiempo en un intento por descansar del estrés diario, asique algo que no se debe de olvidar es precisamente el aportarle ese toque de relax.

Un toque colorido

Un error bastante habitual es el recargar el salón con cientos de objetos, en un intento por aportarle gran cantidad de colores a la estancia. Sin embargo el resultado puede ser tan desastroso como estrafalario. Por tanto, darle un toque colorido a la habitación puede hacerse de forma mucho más sencilla y práctica, como por ejemplo a través de cojines, fundas de sofá, mantas, tapetes, y alfombras. Centrándonos en los cojines, estos son ideales en cuanto a decorar un salón para aportarle color y definición, pues los hay de todo tipo de colores, texturas y formas. Existe un auténtico mundo tras la fabricación y creación de cojines, todos se adaptan a cada estilo, asique sin duda son de los mejores accesorios para decorar un salón.

