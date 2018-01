DESCUENTOS ABC 6 consejos para aprovechar al máximo las rebajas online No todo es de color rosa en las compras online, es importante tomar algunas precauciones para exprimir al máximo las rebajas 2018 sin moverse del sillón de casa

Internet es el mejor lugar para sacar todo el rendimiento a las rebajas. En las rebajas online se encuentran descuentos mayores y disponen además de interesantes ventajas para poder llevarte cualquier producto o servicio a un precio mucho mejor. Ahora bien, no todo es de color rosa en las compras online, es importante tomar algunas precauciones para exprimir al máximo las rebajas 2018 sin moverse del sillón de casa. Con estos consejos, este año las colas van a ser historia.

Compara precios

Es básico. Estamos en plenas rebajas enero 2018 pero eso no quiere decir que tengas que coger lo primero que veas. Compara los diferentes productos que ofrecen las marcas y busca las mejores ofertas. No te conformes a las primeras de cambio y coteja con, al menos, dos alternativas. Tal vez en una prenda muy básica no te valga la pena, pero si tu objetivo es un smartphone, una lavadora o un viaje, lo vas a agradecer.

Haz una lista

Si no quieres que las cosas se desmadren estas rebajas 2018 lo mejor que puedes hacer es una lista con todo lo que quieres comprar y no salirte de ella. Y si son dos, una con los imprescindibles y otro con los deseos más o menos realizables, mucho mejor. No olvides además fijar un presupuesto y no superarlo en ningún momento si no quieres que el ahorro de las rebajas acabe con tu cuenta corriente.

Tendencias

Si lo que te interesa sobre todo es moda, aunque también para cualquier otro producto, es importante que estés al día de las tendencias. Color camel, terciopelo, bordados... ponte al día con lo más trending y céntrate en esas prendas. No vale la pena comprar algo en las rebajas enero 2018 y que a mitad de año esté ya pasado de moda.

Condiciones

Es muy importante leer la letra pequeña y, sobre todo, las condiciones de cambio y devolución y los gastos de envío. Según la OCU, si la compra se realiza a distancia tienes 14 días naturales para devolver el producto si no te convence y sin más explicaciones. Sin embargo, las condiciones de devolución superado ese periodo, o incluso dentro del mismo, cambian mucho y es importante tener en cuenta que hay empresas que ofrecen muchas facilidades en el caso de que el producto no cumpla las expectativas generadas y otras que hacen exactamente lo contrario. A los gastos de envío hay que estar atento siempre.

Seguridad

Comprar online hace tiempo que es muy seguro. Buena prueba de ello es el incremento constante de las ventas online en España, pero eso no quiere decir que no haya que tomar precauciones, porque amigos de lo ajeno hay en todas partes. Al antivirus que debes tener en tu ordenador no está de más sumar el sentido común y no bajar la guardia. Por ejemplo, no hay que realizar compras en wifis públicas ni desde dispositivos públicos o compartidos porque, de este modo, estamos poniendo datos muy sensibles al alcance de mucha gente.

Lo que sí está claro es que si disfrutas de las rebajas online vas a salir ganando. En primer lugar, por la comodidad ya que sólo tendrás que esperar cómodamente en casa a que te llegue esa prenda o ese artículo que estabas deseando sin colas, agobios ni esperas; pero el argumento definitivo es el precio. Para estas rebajas, como ejemplo, en Descuentos ABC puedes comprobar los descuentos en Carrefour del 50% en sus artículos de moda y complementos tanto para adultos como para niños y bebés. Un ahorro espectacular del que puedes beneficiarte con sólo unos clics.