Hay veces que quien la hace la paga. Y este hombre puede dar buena muestra de ello. Pensaba que su fechoría quedaría impune y no solo lo han detenido, sino que se ha convertido en objeto de burlas e insultos en YouTube. La razón: intentó robar a una anciana en silla de ruedas y la jugada le salió mal.

Este neoyorquino se acercó por la espalda de esta mujer de 93 años. Tras situarse con disumulo cerca de ella, extrajo de su escote el dinero que escondía para salir con paso ligero del local. Con lo que no contaba este ladrón era con las cámaras de seguridad del comercio, que recogieron todo y han permitido localizarlo.

Según ha publicado el New York Post, la víctima, de nombre María Vásquez, sufrió hacer poco un derrame cerebral. Cuenta además que los 600 dólares que el ladrón quiso quitarle eran su pensión. Su historia se ha hecho famosa y ahora está recibiendo una ola de solidaridad inesperada. «Me siento muy bien. Doy las gracias a todos los que me ayudan, me envían dinero y alimentos. Yo los bendigo a todos», ha dicho la mujer.