El fenómeno YouTube no conoce límites. La posibilidad de abrir una ventana y compartir cualquier cosa grabada en vídeo está al alcance de todo el mundo, algo que provoca que en la plataforma podamos encontrar los contenidos más inverosímiles. Transcurridos casi 12 años desde su lanzamiento, hemos pasado tantas horas viendo vídeos que tendemos a creer que ya nada puede dejarnos boquiabiertos, pero siempre hay alguien que va un paso más lejos que el resto. Esta vez ha sido un youtuber que se hace llamar MrBeast.

No es, ni mucho menos, una estrella de las redes sociales. Su canal tiene algo más de 600.000 suscriptores, una cifra insignificante si se compara, por ejemplo, con los casi 23 millones que siguen a «El Rubius». Sin embargo, uno de sus últimos vídeos está arrasando y se acerca a los 7 millones de reproducciones. No lo ha conseguido con unas imágenes increíbles ni con un guión divertido. Ni siquiera puede decirse que sea original. Lo único que ha hecho es contar hasta 100.000 en un solo vídeo. Nada más que eso.

Increíble, pero cierto. El youtuber aclara que la grabación original tiene una duración de 40 horas, pero el programa de edición de vídeo que utiliza no admite más que 24, de modo que aceleró la velocidad en algunas partes para adaptarse a sus posibilidades. El producto definitivo consiste en 23 horas, 48 minutos y 5 segundos de un joven mirando a una cámara, contando desde 1 hasta 100.000. «Es la mayor tortura a la que me he sometido a mí mismo», advierte en la presentación.

¿Por qué lo ha hecho? A esa pregunta responde en el texto superpuesto: «porque estoy aburrido». También contesta a otras cuestiones. ¿Tienes vida? «No». ¿Quién es el hombre del póster en la pared? «Mi mejor amigo». En los más de 72.000 comentarios que los internautas han dejado en el vídeo no faltan quienes aseguran haberse tragado las casi 24 horas de conteo. Por supuesto, hay quien critica a MrBeast por malgastar 40 horas de su vida... pero otros replican, ¿quién es realmente peor? ¿Quien emplea su tiempo en hacer algo así... o quien lo gasta en verlo a través de YouTube?