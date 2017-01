La obsesión por el tamaño de su pene parece presidir la existencia del mexicano Roberto Esquivel Cabrera, cuyo miembro viril alcanza los 48 centímetros y le impide hacer vida normal y practicar sexo, como explica en un documental de Youtube realizado por Barcroft TV. No obstante, el apodado como el «Centauro» se niega a que le sometan a una operación para reducirle el pene. Para él las prioridades en la vida son otras: «Prefiero ser famoso a tener vida sexual».

El hombre de 54 años, oriundo de Saltillo (México), es en esencia un discapacitado debido a esta anomalía. Como consecuencia de esta incapacidad, el hombre debió dejar de trabajar y hoy vive de subsidios del Estado mexicano. La macrofalosomía se considera cuando el pene mide más de 22 centímetros en erección (3% de los hombres), dimensión que sale del tamaño promedio (entre 12 a 17 centímetros y aparece en el 75% de la población masculina). En la mayoría de casos, esta longitud supone una maldición sexual para los afectados

Al mexicano, no obstante, se le ha negado el récord mundial en El Libro de los Récords Guinness, que hoy ostenta Jonah Falcon, un actor americano al que su miembro viril le mide 24,1 cm en reposo y 34,3 cm en erección. Este se debe a que, según el médico psiquiatra al cual visitó -Jesús David Salazar González-, el mexicano modificó su cuerpo para lograr este tamaño anormal. «Quiero mudarme a los Estados Unidos y triunfar como actor de películas. Aquí no vivo libremente», confesó en el documental de YouTube que ha dado a conocer su caso.

Pero además, enfrenta el desafío de encontrar la vestimenta adecuada para poder disimular sus dimensiones. «Vivo vendado, así me siento más cómodo», dijo Cabrera. Con todo, el 'Centauro' se niega a ser tratado por especialistas, que le recomiendan una reducción para desarrollar una vida sin complicaciones. Cabrera lo descarta por concepciones culturales. «Estoy feliz con mi pene, no me gustaría achicarlo, sólo quiero que me reconozcan como tal».