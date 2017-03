No es la primera vez que Jorge Cremades se convierte en trending topic por comentarios desafortunados. En esta ocasión, el cómico ha querido dedicar un vídeo que ha publicado en sus redes sociales —YouTube, Instagram, Twitter y Facebook— por el Día Internacional de la Mujer, aunque el contenido no ha sido bien recibido por los usuarios. El vídeo muestra varios culos de mujeres y de hombres mientras una voz en off dice: «Culos. Los hay de todos los tipos. Culos grandes, culos pequeños, sentados, alargados, deportistas, culos ruidosos, escandalosos, que se asustan, que saltan, culos que bailan, que esperan, culos atrevidos, elegantes, amigos... Ahora bien, mirando dos culos a la vez, ¿sabrías decirme a cuál lo toman menos en serio? Espera, espera, si te pongo estos dos culos sabrías decirme cuál se siente más juzgado?». Tras esto, aparece el protagonista con las uñas de una mano pintadas de color rojo y se oye: «De estas manos, ¿sabrías cuál cobra más? Deberían cobrar lo mismo».

Sin embargo, a los usuarios de las redes no les ha gustado la iniciativa de Jorge Cremades. Han sido muchos los que han comenzado a criticar al cómico. «Lo único que tenías que hacer hoy para no cagarla era callarte» o «Jorge Cremades puede parecer un idiota y actuar como un idiota. Pero no se deje engañar. Es realmente un idiota», son algunos de los comentarios que se han visto por las redes.

El pasado diciembre Cremades ya fue trending topic por unas palabras que hirieron sensibilidades. El cómico fue muy criticado por asegurar en una entrevista a «El Español» que había «más violaciones a hombres que a mujeres y de eso no se habla». «En las cárceles hay muchísimas violaciones de hombre a hombre, y violaciones de mujer a hombre en otros temas, no físicas», dijo Cremades.

Pero ya el pasado verano Cremades fue acusado de machista cuando escribió un artículo para una revista dedicado a los hombres. En concreto, el cómico daba consejos para que los hombres afrontaran las vacaciones con sus parejas, algo que no gustó nada a sus seguidores, que lo mostraron a través de las redes.